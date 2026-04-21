Nova poruka komandanta Aerokosmičke divizije Revolucionarne garde Irana

Prošlo je više od pedeset dana od trećeg nametnutog rata, a vi, požrtvovani građani Irana, svojim prisustvom na ulicama i trgovima bili ste podrška ljudima na prvoj liniji. Kao mali sinovi ovog naroda, ponizno ljubimo vaše stisnute šake i vaše čvrste korake.

Vaša djeca su također uz lansere osramotila ugled oholih sila, a i u periodu vojne tišine, budnim okom i prstom na obaraču, bila su i jesu spremna braniti višehiljadugodišnju civilizaciju Irana te vaš ponos i dostojanstvo, dragi narode.

Danas smo, međutim, došli među vas da kažemo da se s vama obavezujemo: ako od sada neprijatelj napravi i najmanji pogrešan korak i izvrši napad na ovu svetu zemlju, ovoga puta meta će biti gdje god vi odredite.

Naši južni susjedi neka znaju da, ako se njihova geografija i resursi stave u službu neprijatelja za napad na iranski narod, morat će se oprostiti od proizvodnje nafte na Bliskom istoku.



Ove riječi su izuzetno važne. Rečenica „Gdje god vi kažete, to će biti naša meta“ nosi dublje značenje, u sebi krije veći cilj i prenosi snažnu poruku…

Jasno je da je ova poruka više nego upućena narodu Irana — ona zapravo predstavlja ozbiljno i snažno upozorenje američkim teroristima; komandant dajući narodu pravo izbora, šalje jasan i nedvosmislen signal vođama zločinačke Amerike da se ova faza razlikuje od prethodne.

Jednostavnije rečeno, najveća želja iranskog naroda je gađanje Bijele kuće, napad na teritoriju Amerike kao odgovor na napad na Iran; bez sumnje, narod Irana to želi. Narod želi da Netanyahu i Trump budu uklonjeni; narod želi da neprijatelj bude pogođen na nemilosrdan i težak način, da se gađaju nosači aviona i veliki razarači; narod traži osvetu za šehide s razarača Dena.