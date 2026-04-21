Al-Huthi: Slogan "Promijenite Bliski istok" je varljiv / Gušenje podrške Palestini u nekim zemljama Perzijskog zaljeva je gore od SAD-a i Evrope!

"Sayyid Abdul Malik Al-Huthi", generalni sekretar jemenskog pokreta Ansarullah, danas (utorak) u svom govoru povodom godišnjice otkrivanja slogana "Vrištite protiv arogantnih sila", nazvao je slogane "Promijenite Bliski istok" i "Borba protiv terorizma" potpuno varljivima i kritizirao široko rasprostranjeno pozdravljanje američke i izraelske agresije od strane regionalnih režima. Upozorio je da je gušenje propalestinskih glasova u nekim zemljama Perzijskog zaljeva još gore od SAD-a i Evrope.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - IBN - Sayyid Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, u svom današnjem govoru povodom godišnjice otkrivanja slogana "Vrištite protiv arogantnih", koji je Sayyid Hussein Badr al-Din al-Houthi (osnivač Ansar Allaha) podigao 17. januara 2002. godine u školi Imam Hadi (A.S.) u provinciji Saada, izjavio je: Ovaj slogan ima vjersku vrijednost i praktičnu važnost u jednom od najvažnijih perioda u historiji; jer nalet nevjerovanja i tiranina nosi zastavu neznanja i uživa u mogućnostima koje prevazilaze njegove prethodnike.

Govoreći o cionističkoj i američkoj agresiji protiv islamskog ummeta na početku trećeg milenijuma, izjavio je: Naslovi poput "mijenjanje Bliskog istoka" i "borba protiv terorizma" su obmanjujući i lažni. Nažalost, većina režima, vlada i lidera regije brzo je prihvatila ove agresije, proglasivši lojalnost i predaju neprijateljima. Al-Huthi je smatrao praćenje neprijatelja "jednom od najružnijih manifestacija otpadništva i povlačenja od plemenitih islamskih principa".

U drugom dijelu svojih izjava, generalni sekretar Ansarullaha oštro je kritikovao situaciju u zemljama članicama Vijeća za saradnju u Zaljevu, rekavši: "U nekim od ovih zemalja, svako ko napiše i jedan tvit u kojem izražava saosjećanje sa palestinskim narodom kažnjava se, zatvara i novčano kažnjava, a sigurnosne organizacije su čak zabranile izražavanje saosjećanja sa Hezbollahom u Libanu."

Dodao je: "Dok je zabranjeno moliti se protiv cionističkih neprijatelja i kritizirati njihove zločine, dozvoljeno je izražavanje lojalnosti neprijatelju, opravdavanje zločina, kritiziranje boraca otpora i vrijeđanje palestinskog naroda."

Al-Huthi je naglasio: Gušenje propalestinskih glasova u nekim zemljama Zaljeva je gore nego u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Evropi.

Cionistička infiltracija Dvije svete džamije

Al-Huthi je dodao: Zemlje Perzijskog zaljeva koje su normalizirale situaciju ne shvataju da je normalizacija dio cionističkog plana. Cionističke kompanije su počele kupovati nekretnine u Meki i Medini, i put im je otvoren u tom pogledu. Neke zemlje Perzijskog zaljeva otvorile su put cionističkim Jevrejima da steknu utjecaj u svim područjima, uključujući tehnologiju, komunikacije i dodjelu državljanstva.

Medijski rat i iskrivljavanje stvarnosti

Govoreći o medijskom ratu neprijatelja, primijetio je: Uprkos značajnim udarcima koje su Amerika i Izrael pretrpjeli, pa čak i uprkos američkom priznanju poraza u pomorskoj bici s Jemenom, mediji nekih arapskih režima pokušavaju prikazati situaciju kao slabu i bespomoćnu za osovinu otpora. Mediji lojalni Americi i Izraelu uvijek preuveličavaju sve od neprijatelja i iskrivljuju svaku obećavajuću poziciju.

Izraelski zločini i šutnja licemjera

Naglasio je: Izrael ubija palestinsku ženu svakih pola sata uz podršku i oružje Amerike. Cionisti i njihovi saveznici pokušavaju uspostaviti beznađe u Ummi i tvrde da džihad nema koristi. Za razliku od postojanosti Gaze, neke snage unutar nacije omalovažavaju tu postojanost. Licemjeri su došli do tačke gdje su riječi zločinca Netanyahua za njih važnije od Božjih naredbi.

Stajalište Irana i potreba jedinstva među narodom

Hvaleći stav Islamske revolucije protiv plana cionističkog režima, Al-Huthi je izjavio: Stav Irana bio je veliki i častan stav koji zaslužuje uvažavanje i poštovanje. Međutim, nakon Islamske revolucije, zvanični arapski režimi i zemlje Perzijskog zaljeva okrenuli su se neprijateljstvu prema Iranu i slobodno koristili isti jevrejski izraz protiv bilo kojeg stava, govoreći "predstavnici Irana".

Dodao je: "Bez obzira da li postoji iranski stav ili ne, neprijatelj će napasti Jemen i Liban. Problem nije Iran, Jemen ili Hezbollah; glavni problem su izraelski i američki neprijatelji."

Posvećenost otporu i upozorenje na budućnost

Govoreći o evropskim prijedlozima iz 2007. godine da se napusti slogan u zamjenu za četvrtinu udjela u vladi, generalni sekretar Ansarullaha je naglasio: Nismo prihvatili nikakav dogovor o našem stavu i oduprli smo se iskušenjima, za razliku od nekih takozvanih islamskih pokreta koji su sklopili dogovore nakon dolaska na vlast.

Zaključio je rekavši: Naš stav protiv američko-izraelske agresije je jasan i nije neutralan. Ako primirje ostane stabilno, to je samo primirje u kontinuiranom krugu borbi. Ako neprijatelj eskalira tenzije, i mi ćemo ih eskalirati.