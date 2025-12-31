Abu Samer Musa: Palestina je stalna osovina politike Islamske Republike Iran

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Abu Samer Musa, šef za odnose s palestinskim grupama i komandant Palestinskog pokreta islamskog džihada, na petom međunarodnom webinaru "Islamski Iran; Front islamskog dostojanstva u suprotstavljanju cionističkom režimu" naglasio je stratešku ulogu Islamske Republike Iran u podršci palestinskom cilju i rekao: "Od pobjede Islamske revolucije, Islamski Iran je uvijek zauzimao čvrst, jasan i praktičan stav protiv cionističkog režima i smatrao je Palestinu centralnim pitanjem islamskog ummeta."

Istakao je da iranska podrška Palestini nije samo slogan i medijski stav, te je izjavio: Ova podrška se manifestovala u praktičnom i strateškom smislu u podršci opciji otpora; otpora koji se smatra jedinim legitimnim putem za suočavanje s okupacijom i stvaranje ravnoteže protiv vojne mašinerije cionističkog režima.

Abu Samer Musa je dodao: Islamska Republika Iran, s dubokim razumijevanjem prirode cionističkog projekta, dobro zna da cilj ovog projekta nije samo okupacija Palestine, već i nametanje dominacije nad cijelom regijom i lišavanje volje naroda. Stoga je iranska podrška palestinskom otporu i drugim regionalnim frontovima otpora dio velike strategije za stvaranje odvraćanja i očuvanje dostojanstva naroda.

Govoreći o formiranju ose otpora, komandant pokreta Islamski džihad izjavio je: Osa otpora nije nastala slučajno, već je prirodni rezultat decenija ugnjetavanja, okupacije i narušavanja ravnoteže snaga. Ova osovina je podigla zastavu legitimne odbrane potlačenih naroda i uspjela je stvoriti čvrstu barijeru protiv cionističkog ekspanzionizma i američkog miješanja u regiju.

Kritizirajući proces normalizacije odnosa između nekih arapskih vlada i cionističkog režima, rekao je: U vrijeme kada su se neki režimi kretali prema kompromisu i normalizaciji s neprijateljem, Iran je, uprkos sankcijama, opsadama i teškim političkim i ekonomskim pritiscima, insistirao na svom principijelnom stavu i nastavlja plaćati cijenu za podršku otporu.

Osvrćući se na nedavna dešavanja na terenu, Abu Samer Musa je nastavio: Ubijanje i razaranje u Gazi i drugim područjima ne bi trebali izazivati ​​očaj među narodima, jer je iskustvo otpora u Palestini, Libanu i drugim frontovima pokazalo da cionistički režim, uprkos uživanju velike međunarodne podrške, nije u stanju poraziti volju otpornih naroda.

Naglasio je: Palestina je kriterij za mjerenje iskrenosti stavova zemalja i pokreta, a otpor će i dalje biti glavni naslov bitke u regiji. Prema njegovim riječima, Islamska Republika Iran, svojom nepokolebljivošću, pružila je praktičan model za podršku pravednim idealima i suprotstavljanje okupaciji.