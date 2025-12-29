Vođa pokreta Ansarullah: Izraelsko prisustvo u Somalilendu bit će legitimna vojna meta

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vođa jemenskog pokreta Ansarullah napao je u saopštenju potez cionističkog režima da prizna "Somalilend", nazivajući to "neprijateljskim korakom" i "cionističkom zavjerom" protiv Somalije i arapskog i islamskog svijeta.

Abdul Malik al-Huthi je u izjavi objavljenoj u nedjelju rekao: "Ovaj neprijateljski cionistički potez izveden je s ciljem uspostavljanja baze u Somaliji za napad na regiju, a također i za podjelu zemalja regije; plan koji nije ograničen samo na Somaliju, već mu je jasan cilj promjena Bliskog istoka."

Dodao je: "Izraelska deklaracija je ništavna i nema vrijednost u smislu zakona i pravde, jer ju je izdao uzurpatorski entitet koji nema legitimitet ni za sebe, a kamoli za stvaranje legitimiteta za druge."

Vođa Ansarullaha upozorio je da će cionistički režim pokušati proširiti opseg ovog priznanja i saradnje na druge zemlje i pretvoriti Somaliland u bazu za neprijateljske aktivnosti; aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost Somalije, afričkih i arapskih zemalja, Crvenog mora i Adenskog zaljeva, te će dovesti do raspada drugih zemalja.

Al-Huthi je nastavio pozivati ​​na "čvrst i ozbiljan stav arapskog i islamskog svijeta" u podršci Somaliji i osujećivanju izraelskih planova.

Naglasio je: „Naš stav uz bratsku somalijsku naciju protiv izraelskog neprijatelja je čvrst. Svako izraelsko prisustvo u regiji Somaliland bit će legitimna vojna meta za naše oružane snage; jer se ovaj čin agresije protiv Somalije i Jemena smatra prijetnjom regionalnoj sigurnosti.“

Al-Huthi je također povezao čin s palestinskim pitanjem, rekavši: „Neophodno je da islamski ummet ujedini podršku potlačenom palestinskom narodu, jer će svaki neuspjeh u tom pogledu pružiti više prilika cionističkom neprijatelju da provede svoje zavjere protiv drugih zemalja.“

Izjava je uslijedila nakon što je cionistički režim službeno priznao „Somaliland“, potez koji je uslijedio nakon višemjesečnih tajnih pregovora i izazvao široku arapsku i regionalnu osudu.