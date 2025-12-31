Washington analizu stanja u Libanu prepustio Netanyahuu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Liban se 2026. godine suočava s istim pitanjima koja su ga pratila proteklih mjeseci: Hoće li situacija dovesti do masovne eskalacije izraelskih napada? Ili će neprijatelj biti zadovoljan intenziviranjem svojih napada i proširenjem njihovog obima bez ulaska u rat velikih razmjera? Ili će scena ostati ista i čekati da se jednačine promijene?

Ono što dodatno otežava odgovor na ova pitanja je izjava koju je sinoć Bejrutu prenio američki zvaničnik, u kojoj se navodi: „Koliko ja znam, pitanje Libana nije bilo na dnevnom redu prvog sastanka Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahua.“ Ovo je dodatno pogoršalo neizvjesnost oko toga šta očekivati ​​i tumačenja zajedničke izjave američkog predsjednika o libanskim pitanjima, u kojoj je rekao: „Hezbollah se ponaša loše i vidjet ćemo kakvi će biti rezultati napora Libana da ga razoruža.“

Politički krugovi u Bejrutu izrazili su nezadovoljstvo ishodom sastanka, napominjući da su se sve poruke koje su stigle u Liban prije američko-izraelskog samita vrtjele oko činjenice da je „za Amerikance najvažnije učvrstiti sporazum sa Sirijom i dovesti Iran do uvjetnih pregovora“, dok je „Liban na vrhu američke agende“ i „Netanyahuu ne treba zeleno svjetlo od SAD-a da počne eskalirati tenzije; radije, na njemu je da procijeni situaciju unutar Libana. A ako odluči eskalirati tenzije, neće morati da se konsultuje s Trumpom jer je konvergencija između dvije strane o razoružanju Hezbollaha odlučujuća.“

Izvori su naveli da su „oblik i granice eskalacije kojoj bi Izraelci mogli pribjeći još uvijek nejasni“ i izrazili „veliku zabrinutost zbog izraelskih napora da podstaknu unutrašnji sukob, posebno gurajući ga prema sukobu između Hezbollaha i libanonske vojske.“

U istom kontekstu, bivši zastupnik Walid Jumblatt upozorio je u tvitu na platformi "X" da je "novi kralj Izraela postigao sve što je želio" i da će "arapska i bliskoistočna regija svjedočiti još nemira, tako da je unutrašnje jedinstvo iznad svega, a monopol nad oružjem ne dolazi u obzir".

Izvori upozoravaju da, s obzirom na brz razvoj događaja u više od jedne arene u regiji, od Somalilanda do Jemena, Sudana, Iraka, Irana i okupirane Palestine, procjene ukazuju na to da će se od početka nove godine dogoditi mnoge promjene čije se posljedice za Liban ne mogu predvidjeti.

Stoga se smatra da je "ono što je neophodno jeste sačekati u prvim sedmicama nove godine, posebno u pogledu pitanja oružja i početka druge faze vojnog plana u sjevernom Litaniju, kako je najavio premijer Nawaf Salam, i istovremeno sačekati da se vidi kako će se Izrael nositi s primjenom odredbi sporazuma od 27. novembra, bilo u smislu povlačenja iz okupiranih područja, bilo u smislu zaustavljanja napada i oslobađanja zatvorenika, bilo u smislu njegovog sadržaja, bilo u smislu davanja važnosti bilo kojoj od njegovih klauzula".