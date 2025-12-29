Iranske oružane snage potvrđuju spremnost i obećavaju čvrst odgovor na svaki neprijateljski čin

U saopštenju u ponedjeljak povodom 16. godišnjice nacionalnih skupova podrške islamskom establišmentu u Iranu 2009. godine, koji su održani 9. dana perzijskog mjeseca Deja, Generalni štab je demonstracije opisao kao manifestaciju javne budnosti, jedinstva i lojalnosti sistemu.

U izjavi je istaknuto kako je iranska nacija uspješno savladala složene planove stranih protivnika i njihovih unutrašnjih saveznika, pokazujući otpornost i snagu političkog sistema zemlje tokom kriza.

Generalni štab je naglasio da stalni pritisci, uključujući sankcije, medijske kampanje i psihološki rat, neće oslabiti Iran.

Naglašeno je da će, pod vodstvom Vođe Islamske revolucije, ajetullaha Seyyeda Ali Hamneija, iranski narod nastaviti odlučno da se odupre vanjskom pritisku.

Generalni štab je uvjerio iransku naciju da predani vojnici Oružanih snaga, s punom spremnošću i autoritetom, neće dozvoliti da se nanese bilo kakva šteta zemlji ili sigurnosti naroda.

Upozoreno je da bi svaka buduća pogrešna procjena neprijatelja rezultirala daleko snažnijom, razornijom i skupom odmazdom.

Odvojeno, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) je u saopštenju naveo da neprijatelji nastoje posijati sjeme pobune unutar iranskog društva kroz kognitivno ratovanje, psihološke operacije, falsifikovane narative, zastrašivanje i podsticanje kapitulacije.

IRGC je okarakterisao 12-dnevni izraelsko-američki rat agresije protiv Irana u junu kao izvanredan primjer hibridne prijetnje koja je imala široke sigurnosne, psihološke i ekonomske dimenzije koje su daleko prevazilazile vojnu konfrontaciju.

Upozorio je na bilo kakve pokušaje potkopavanja javnog povjerenja, napominjući da je svaka takva akcija u skladu s ciljevima arogantnih globalnih sila, predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

IRGC je naglasio potrebu za jednoglasnošću među iranskim narodom, intelektualcima i vlastima kako bi se zaštitila sigurnost zemlje i održao njen napredak.

Elitne snage upozorile su neprijatelje na bilo kakvu pogrešnu procjenu, naglašavajući da će snažno čuvati iransku nezavisnost, sigurnost, dostojanstvo i autoritet od bilo kakvog čina pobune, kognitivnog ratovanja, sigurnosne prijetnje i teritorijalne agresije.