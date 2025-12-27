Zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog vijeća šiita u Libanu: Ne dajte ustupke cionističkom neprijatelju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Šejh Ali Al-Khatib, zamjenik predsjedavajućeg Vrhovnog vijeća šiita u Libanu, pozvao je na prekid slobodnih ustupaka političkog suvereniteta zemlje protiv cionističkog neprijatelja.

U svojim propovijedima u petak u sjedištu vijeća u Bejrutu, pozvao je libanonsku vladu da uloži napore da oslobodi okupirane libanonske teritorije, vrati izbjeglice i započne obnovu i oslobodi zatvorenike koje drži cionistički režim.

Smatrao je da su problemi libanskog naroda rezultat kontinuirane cionističke agresije na različite regije zemlje i besplatnih ustupaka vlade izraelskom neprijatelju.

Khatib je kritikovao gomilanje oružja od strane vlade u sjevernom dijelu rijeke Litani, nazivajući to uslugom cionističkom neprijatelju, koji još uvijek okupira neka područja Libana i nastavlja s napadima, ubijanjem i uništavanjem zemlje.

Kritizirao je politiku predaje cionističkom neprijatelju i provođenja američkih diktata te pozvao libanonsku vladu da se suzdrži od daljnjeg davanja ustupaka neprijatelju kako bi neprijatelj znao da Libanon nije slab.