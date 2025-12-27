Iranski sateliti premješteni na lansirnu rampu / Trenutak lansiranja sutra, u nedjelju, 16:38 po iranskom vremenu

Pored iranskog tereta, ova raketa-nosač nosi i desetine drugih satelita i planirano je da započne svoje putovanje prema Zemljinoj orbiti sutra navečer, 28. decembra, u 16:38 po iranskom vremenu.
ABNA24: Svemirska raketa-nosač Sojuz 2.1-B s tri iranska satelita, Tolo-3, Zafar-2 i Kowsar-1.5, napustila je tehnički kompleks Svemirskog centra Vastočni i krenula prema lansirnoj rampi.
Pored iranskog tereta, ova raketa-nosač nosi i desetine drugih satelita i planirano je da započne svoje putovanje prema Zemljinoj orbiti sutra navečer, 28. decembra, u 16:38 po iranskom vremenu.
Your Comment