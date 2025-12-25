Grčka potpisala vojni sporazum s cionističkim režimom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u saopštenju koje je u utorak objavio Generalštab grčke vojske navodi se da je zemlja zaključila vojne sporazume sa vladom Kipra (grčko naselje na jugu Kipra) i sa izraelskim režimom.

U saopštenju se objašnjava da je Grčka potpisala "zajednički akcioni plan" sa vladama Kipra i izraelskim režimom, a također je potpisala i "plan odbrambene saradnje" sa Tel Avivom za 2026. godinu.

Prema saopštenju, sporazumi uključuju provođenje manevara između različitih jedinica, organizovanje zajedničke obuke specijalnih snaga, održavanje sastanaka na visokom nivou, kao i konsultacije između strana o pitanjima od obostranog interesa.

U saopštenju se navodi da će sporazumi povećati vojnu saradnju između tri strane.

Objava sporazuma uslijedila je nakon trilateralnog sastanka održanog između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, grčkog premijera Mitsotakisa i lidera kiparskih Grka Nikosa Christodoulidesa na jugu Kipra.