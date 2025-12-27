Ajetullah Hamenei: Iranska omladina poražena od američko-izraelske vojne agresije u regiji

U poruci na 59. godišnjem sastanku Unije islamskih studentskih udruženja u Evropi u subotu, vođa je istakao ulogu iranske omladine u odbijanju velike vojne ofanzive SAD-a i njenog "sramotnog privjeska" u regiji, misleći na izraelski režim.

„Draga omladino, ove godine vaša zemlja, blagoslovljena vjerom, jedinstvom i samopouzdanjem, stekla je obnovljeni kredibilitet i težinu na globalnoj sceni. Teški napad američke vojske i njenog sramotnog privjeska u ovoj regiji poražen je inicijativom, hrabrošću i samožrtvovanjem mladih ljudi islamskog Irana“, primijetio je.

Dodao je: „Dokazano je da iranska nacija, oslanjajući se na svoje sposobnosti, vođena vjerom i pravednim djelovanjem, može se suprotstaviti korumpiranim i represivnim silama i glasnije nego ikad prenijeti svijetu poziv na islamske vrijednosti.“

Podvukao je da duboka tuga zbog šehadeta nekoliko naučnika, vojnih zapovjednika i drugih građana nije i neće zaustaviti odlučnu iransku omladinu, napominjući da su porodice ovih šehida same na čelu pokreta.

Ajetullah Hamenei izjavio je da glavni razlog zbunjenosti korumpiranih i tiranskih sila nije iranski nuklearni program, već stav zemlje protiv nepravednog globalnog poretka i njen korak ka uspostavljanju pravednog nacionalnog i međunarodnog sistema.

Pozvao je studente u inostranstvu da prepoznaju svoje sposobnosti, povjere svoja srca Bogu i vode studentska udruženja ka ovoj važnoj misiji.

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo ničim izazvan rat protiv Irana, ubivši mnoge visokorangirane vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Više od sedmicu dana kasnije, Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna postrojenja, što je teško kršenje Povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

Kao odgovor, iranske oružane snage su ciljale strateške lokacije širom okupiranih teritorija, kao i zračnu bazu al-Udeid u Kataru, najveću američku vojnu bazu u zapadnoj Aziji.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid ilegalnog napada.