Iran tvrdi da izraelsko priznanje Somalilanda ima za cilj destabilizaciju Crvenog mora i Afričkog roga

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua saopćio je u petak da je Tel Aviv formalno priznao Somaliland kao "nezavisnu i suverenu državu" i potpisao sporazum o izgradnji veza između dva entiteta.

U izjavi u subotu, glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da je Izrael grubo prekršio teritoriju i integritet Somalije naporima da unaprijedi zavjeru za dezintegraciju te muslimanske zemlje.

Dodao je da je izraelski potez jasno kršenje temeljnih principa Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava.

Iranski glasnogovornik je izjavio da je "zlonamjerni" čin Izraela dio njegove šire politike destabilizacije regionalnih država i intenziviranja nesigurnosti i u Crvenom moru i na Rogu Afrike.

Baghaei je ponovio principijelni stav Irana o neophodnosti poštovanja nacionalnog suvereniteta, koherentnosti i teritorijalnog integriteta Somalije.

Rekao je da Iran podržava čvrst stav Organizacije islamske saradnje (OIC) i Afričke unije u osudi priznanja Izraela.

Generalni sekretarijat OIC-a u petak je izrazio oštru osudu i kategoričko odbacivanje izraelskog poteza, smatrajući ga kršenjem suvereniteta Savezne Republike Somalije, njenog nacionalnog jedinstva i njenog teritorijalnog integriteta.

Afrička unija je u petak također saopštila da "čvrsto odbacuje" potez Izraela, upozoravajući: "Svaki pokušaj potkopavanja jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Somalije... riskira postavljanje opasnog presedana s dalekosežnim implikacijama za mir i stabilnost širom kontinenta."

Baghaei je pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme odlučne mjere kako bi se suprotstavila "ekspanzionističkom i prijetećem" djelovanju okupacionog izraelskog režima.

Somaliland, koji se odvojio od Somalije, bio je meta koju je cionistički režim razmatrao za prisilno preseljenje Palestinaca. Održava samoupravu od građanskog rata 1991. godine, ali još nije dobio međunarodno priznanje.

Somaliland se nalazi uz Adenski zaljev i dom je dubokomorske strateške luke Berbera.

Izraelski režim navodno planira izgraditi vojnu bazu u Somalilandu, što bi mu omogućilo da preuzme kontrolu nad Adenskim zaljevom, odakle može pokrenuti napade na vladu koju predvodi Ansarullah u Jemenu.