U Istanbulu uhapšeno 115 osoba zbog sumnje u saradnju s ISIL-om

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Javno tužilaštvo je u saopštenju objasnilo da su u okviru istrage koju je proveo Odjel za borbu protiv terorizma Uprave za sigurnost Istanbula, dobijene informacije koje ukazuju na to da je organizacija namjeravala izvršiti napade na nemuslimane tokom proslave Nove godine.

U saopštenju se navodi da su istovremene racije izvršene na 124 lokacije širom Istanbula, tokom kojih su zaplijenjeni brojni pištolji, municija i organizacijski dokumenti.

Ured državnog tužioca potvrdio je da je operacija rezultirala hapšenjem 115 osumnjičenih i da su napori za hapšenje preostalih osumnjičenih u toku.