  1. Home
  2. usluga
  3. Svijet

U Istanbulu uhapšeno 115 osoba zbog sumnje u saradnju s ISIL-om

25 decembar 2025 - 21:53
News ID: 1766211
U Istanbulu uhapšeno 115 osoba zbog sumnje u saradnju s ISIL-om

ABNA24: Javno tužilaštvo u Istanbulu objavilo je u četvrtak hapšenje 115 osumnjičenih povezanih s terorističkom organizacijom ISIL, nakon što je utvrđeno da su planirali napade i akcije protiv Turske, posebno nemuslimana, tokom proslave Nove godine.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Javno tužilaštvo je u saopštenju objasnilo da su u okviru istrage koju je proveo Odjel za borbu protiv terorizma Uprave za sigurnost Istanbula, dobijene informacije koje ukazuju na to da je organizacija namjeravala izvršiti napade na nemuslimane tokom proslave Nove godine.

U saopštenju se navodi da su istovremene racije izvršene na 124 lokacije širom Istanbula, tokom kojih su zaplijenjeni brojni pištolji, municija i organizacijski dokumenti.

Ured državnog tužioca potvrdio je da je operacija rezultirala hapšenjem 115 osumnjičenih i da su napori za hapšenje preostalih osumnjičenih u toku.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha