Održana ceremonija predstavljanja knjige "Dešavanja u Zariji" / Prepričavanje istine o krvavoj represiji šiita u Nigeriji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ceremonija predstavljanja knjige "Dešavanja u Zariji", u prijevodu Maryam Afshar, održana je u Umjetničkoj husejniji u Teheranu. Sastanak, kojem su prisustvovali dr. Masoud Shajara, predsjedavajući Londonske islamske komisije za ljudska prava, dr. Nasser Tassafa, očevidac zločina u Zariji i član medicinskog tima šejha Zakzakyja, te Mehdi Shandizi, zamjenik direktora Ureda za međunarodne studije Kulturnog fronta islamske revolucije, predstavio je knjigu i razgovarao o ličnim dimenzijama šejha Zakzakyja.

Na ovoj konferenciji za novinare, dr. Masoud Shajara, zahvaljujući na održavanju ovog sastanka, kritizirao je nedostatak informacija dostupnih u Iranu o nigerijskom Islamskom pokretu i rekao: "Ovaj pokret je jedan od najugnjetavanijih savremenih islamskih pokreta i obično se pogrešno svodi na jednostavno 'preobraćenje nekih ljudi u šiizam', dok ovaj pokret ima intelektualne, historijske temelje i globalne utjecaje."

"Pokret čiji cilj nije jednostavno obrazovanje ili širenje organizacije, već obrazovanje ljudi koji su spremni na žrtve, pa čak i mučeništvo, kako bi sačuvali božansku religiju. Naglasio je da je rezultat ovog pristupa formiranje miliona svjesnih muslimana u Nigeriji koji su pružili otpor oružanoj represiji."

Zaključno, dr. Shajara, predsjedavajući Komisije islamskog društva u Londonu, kritikovao je slabost istraživanja i analiza o ovom pokretu i naglasio potrebu za detaljnim proučavanjem iskustva nigerijskog islamskog pokreta, smatrajući ga važnim izvorom za razumijevanje ispravnog puta islamskih pokreta.