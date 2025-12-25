Predsjednik Pezeshkian čestitao papi Božić i Novu godinu i poželio mir širom svijeta

U svojoj poruci u četvrtak, iranski predsjednik je rekao da je rođenje Isusa Krista (mir s njim) podsjetnik na njegove duhovne vrline, uključujući slobodu, borbu protiv ugnjetavanja i saosjećanje, koje su također hvaljene u Časnom Kur'anu.

„U sadašnjoj eri, kada zločini supersila zbog njihove neograničene moći tjeraju međunarodnu zajednicu ka ratu i uništenju, rješavanje ljudskih problema zahtijeva kolektivnu mudrost, svježu perspektivu, promišljanje i kontemplaciju“, rekao je.

Stoga je, dodao je, moguće pronaći novi put ka postizanju mira, sigurnosti i slobode za sve potlačene narode kroz efikasne akcije državnika i mislilaca nezavisnih od intervencionista.

Iranski predsjednik izrazio je nadu da će svijet svjedočiti miru, sigurnosti i slobodi slijedeći božanske zapovijedi i neprocjenjiva učenja proroka.

Pezeshkian je poželio Papi dobro zdravlje i uspjeh, prosperitet sljedbenicima Isusa Krista i uspostavljanje mira i spokoja širom svijeta.