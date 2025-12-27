Od Gaze prema Iranu – kako Netanyahu pokušava politički preživjeti?

Ranije ove sedmice, predstavnici SAD-a, Katara, Egipta i Turske sastali su se u Miamiju kako bi razgovarali o prelasku na drugu fazu Trumpovog mirovnog plana za Gazu. Medijatori su pozdravili uspjeh prve faze i pozvali Izrael i Hamas da pokažu suzdržanost i izbjegnu povratak ratu.

Netanyahu je pod pritiskom SAD-a da prihvati prelazak na drugu fazu, koja uključuje formiranje i raspoređivanje stabilizacijskih snaga u Gazi, uspostavljanje mirovnog odbora i pokretanje planova obnove, kao i razoružanje Hamasa i drugih palestinskih frakcija. Nedavno je nagovijestio da je „druga faza blizu“, ali je bio nejasan u pogledu detalja.

Izraelski zvaničnici su odgovorili da nikada ne može biti druge faze prije nego što se Hamas potpuno razoruža – nešto na što se ova grupa, koja ostaje de facto vladar manje od polovine pojasa, odbila obavezati. Egipat, kao posrednik i jedan od garanta Trumpovog plana, održao je sastanke u Kairu kako bi razgovarao o načinima ispunjenja tog složenog uslova, ali Hamas je bio neumoljiv, tvrdeći da neće predati svoje oružje dok se Izrael potpuno ne povuče iz Gaze. Hamas je također optužio Izrael da krši sporazum o prekidu vatre svakodnevnim bombardiranjem područja pod kontrolom Hamasa.

Stručnjaci se slažu da je Trump posvećen svom planu od 20 tačaka i želi da se on u potpunosti provede. Prema raznim medijskim izvorima, Trump je prošle sedmice ukorio Netanyahua kada je Izrael u Gazi ubio ključnog vojnog komandanta Hamasa, što su SAD smatrale teškim kršenjem primirja.

Netanyahu se nalazi u nezgodnoj situaciji. Očigledno se boji obaveze da se prihvati druga faza plana, koja bi onemogućila Izraelu da ima odriješene ruke u Gazi. Njegovi krajnje desničarski partneri otvoreno se protive ustupanju teritorije i povlačenju izraelske vojske iz područja pod njenom kontrolom, što čini više od polovine enklave ispod onoga što se naziva Žuta linija.

UN i humanitarne agencije, kao i Turska, Katar i Egipat, upozorili su na kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Izraela. Netanyahu se bori da pronađe načine da izbjegne buduće obaveze. Pokušava da odvrati pažnju Trumpa i njegovih saradnika ukazujući na Iran, Siriju i Liban, kao i na Hamas. Izraelska konzervativna štampa raspravlja o velikoj izraelskoj vojnoj operaciji protiv Hezbollaha u Libanu, tvrdeći da se ta grupa koju podržava Iran ponovo naoružava i odbija da preda svoje oružje vladi u Bejrutu.

U Siriji, Izrael nastavlja izvoditi zračne napade i kopnene upade, dok visoki zvaničnici tvrde da se Izrael nikada neće povući iz strateških područja koje je okupirao nakon pada Bašara al-Asada prošle godine, posebno na okupiranoj Golanskoj visoravni. Navodno je Netanyahu bijesan zbog poteza SAD-a da ukine sve sankcije Siriji.Kod kuće, Netanyahu je pod pritiskom jer je odbio formirati nezavisnu komisiju za utvrđivanje činjenica o napadima Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Sada formira vladin odbor, čije će članove imenovati, kako bi istražio napade.

Kako bi umirio svoje radikalne pristalice, pokrenuo je najveće planove za proširenje naselja na okupiranoj Zapadnoj obali od 1967. godine. U nedjelju je vladin sigurnosni odbor odobrio izgradnju ili proširenje 19 ilegalnih naselja širom Zapadne obale.U međuvremenu, okupaciona vojska je intenzivirala svoje napade i opsade palestinskih sela i gradova, dok istovremeno okreće glavu od doseljenika koji vode kampanju terora protiv stanovnika. Uz ove ekstremne akcije, izraelske vlasti ruše palestinske domove u Silwanu i izbjegličke kampove, ostavljajući hiljade Palestinaca bez doma.

Ponovnim usmjeravanjem pažnje na Iran, Netanyahu se nada da će iskoristiti Trumpovu administraciju za rat protiv vlasti u Teheranu i odvratiti pažnju od prelaska na drugu fazu u Gazi. Ako to ne uspije, pokušat će uvjeriti Trumpa da mu da zeleno svjetlo za novu ofanzivu u Libanu. Ako ni to ne uspije, sugerisat će da Hamas nije ispoštovao svoj dio dogovora i da ne može biti tranzicije u Gazi bez potpunog razoružanja Hamasa.Izraelski mediji sugerišu da je Izrael blizu toga da svoj dio Gaze učini bez oružja i da će potom dati najveći prioritet planovima obnove u područjima pod svojom kontrolom.

Međunarodnoj štampi nije dozvoljen ulazak u enklavu, a granični prelaz Rafah ostaje zatvoren. Palestinski novinari tvrde da je Izrael izvršio široko uništavanje infrastrukture u područjima Žute linije. Izrael je također naoružavao palestinske bande koje se protive Hamasu u pokušaju da oslabi uticaj te grupe nad područjima pod svojom kontrolom.Samit Trumpa i Netanyahua bit će ključan na mnogo načina.

Odredit će hoće li američki predsjednik moći prisiliti izraelskog premijera da prihvati realnost druge faze, koja uključuje formiranje tehnokratske palestinske privremene vlade u Gazi i raspoređivanje stabilizacijskih snaga. Očekujte da će Netanyahu iskoristiti sve tehničke detalje – zahtijevajući nemoguće standarde verifikacije za oružje Hamasa, osporavajući koja područja čine Žutu liniju i inscenirajući sigurnosne incidente kako bi odgodio povlačenje trupa.

S druge strane, Trump je stao uz Netanyahua dok se suočava sa zahtjevnim suđenjem za korupciju i zatražio je od izraelskog predsjednika pomilovanje. Međutim, nije jasno da li se ta podrška odnosi na dozvoljavanje još jednog napada na Iran ili čak na nastavak izraelskog rata u Libanu.

Netanyahu je dosljedno birao politički opstanak umjesto mira. Druga faza Trumpovog plana predstavlja gubitak kontrole koji on ne može prihvatiti i nosi visoku političku cijenu kod kuće. Pripazite na eskalaciju odbrambenih operacija, nove preduslove i tvrdnje da palestinski prekršaji opravdavaju izraelsko nepoštivanje sporazuma. Trumpov sporazum, ma koliko dobronamjeran bio, potcjenjuje Netanyahuovo majstorstvo opstrukcije.

PIS Journal