Kairo navodno odbio ogromne finansijske ponude u zamjenu prisilno raseljavanje Palestinaca

"Egiptu su tri puta ponuđene ogromne svote novca i rastuće cifre u zamjenu za raseljavanje Palestinaca", rekao je Abdel Aty u intervjuu za MBC Masr-ov program al-Hekaya u nedjelju.

Ponude, objasnio je, uključuju otpis milijardi dolara egipatskog duga, koji prelazi 160 milijardi dolara.

Abdelatty je naglasio da je Egipat kategorički odbacio sve ponude, napominjući da je izraelski pregovarač u potpunosti svjestan jasnog i čvrstog stava Egipta o tom pitanju.

„Nakon više od 45 godina diplomatskih odnosa s Izraelom, postoji obostrano razumijevanje stavova i snage obje strane.“

Izvještaji izraelskih obavještajnih službi koji su procurili u ranim fazama rata u Gazi sugerirali su da zvaničnici režima nastoje provesti plan prisilnog preseljenja stotina hiljada Palestinaca iz Gaze u šatorske kampove u susjednoj regiji Sinaj u Egiptu.

Tada su izvještaji navodili da je Egiptu ponuđena finansijska podrška i otpis duga od SAD-a u zamjenu za ugošćavanje Palestinaca.

Izraelska web stranica Ynet također je navela da je Izrael predložio otpis značajnog dijela egipatskog međunarodnog duga putem Svjetske banke u zamjenu za otvaranje svojih vrata raseljenim Palestincima.

Abdelatty je ponovio da je Izrael, kao "okupaciona sila prema međunarodnom pravu", odgovoran za otvaranje prelaza kako bi se omogućila dostava pomoći Palestincima, ali "to zanemaruje međunarodno pravo".

Naglasio je da se Egipat "pridržava međunarodnog prava", upozoravajući da bi njegovo napuštanje značilo život "po zakonu džungle".

Ministar je ponovio odbacivanje svoje zemlje podjele Pojasa Gaze, nazivajući izraelske linije razgraničenja "apsurdnim".

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je izraelski vojni komandant Eyal Zamir otvoreno opisao takozvanu "žutu liniju", osu sjever-jug koja presijeca Pojas Gaze i označava tačku izraelskog povlačenja, kao "novu graničnu liniju" s Gazom.

Usred pregovora o drugoj fazi primirja u Gazi, Abdelatty je naglasio da će Egipat nastaviti da se zalaže za rješenje koje čuva prava i postiže stabilnost.

Izrael je do sada ubio skoro 71.000 Palestinaca od pokretanja genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, prije nego što je sporazum o primirju, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postignut u Pojasu prošlog oktobra.