Istaknuti naučnik osuđuje šutnju o zločinima protiv stanovnika Gaze kao izdaju islamskih principa

Qaradaghi je rekao da patnja Palestinaca u Gazi, koji se suočavaju s genocidom, pogoršanjem humanitarnih uvjeta, zimskom hladnoćom i olujama, pokazuje ravnodušnost muslimanskog Ummeta prema narodu koji trpi smrt, opsadu i glad.

Rekao je da je pomoć potlačenima i vjerska i moralna dužnost, a nečinjenje je ravno izdaji islamskih i humanitarnih vrijednosti.

Qaradaghi je rekao da scene kidanja šatora, poplava od kiše i žena i djece ostavljenih bez skloništa otkrivaju dubinu humanitarne katastrofe u Gazi.

Šef IUMS-a dodao je da strašna nesreća ne samo da testira strpljenje žrtava, već i procjenjuje stavove cijele međunarodne zajednice.

Dalje je rekao da Palestinci u Gazi doživljavaju flagrantno ugnjetavanje i agresiju, pozivajući svjetske nacije, vlade, kao i vjerske i humanitarne institucije da preuzmu svoju odgovornost i ulože ozbiljne napore kako bi zaustavili tekuće zločine i pružili pomoć žrtvama.

„Danas Gaza predstavlja moralni primjer, odražavajući stav Umme i kolektivnu savjest čovječanstva“, izjavio je Qaradaghi.

Qaradaghi je također izrazio kajanje zbog tekuće krize u Gazi, ističući da Izraelova ponovljena kršenja sporazuma o prekidu vatre sprječavaju isporuku 300.000 šatora i montažnih kuća.

Intenzivni vremenski uslovi doprinose teškoćama s kojima se suočavaju raseljeni Palestinci u Gazi, koji su pretrpjeli kontinuirana bombardiranja, paralizirajuću opsadu i ogromne gubitke tokom više od dvije godine izraelskog genocidnog rata.

Izrael i dalje opstruira ulazak vitalnih skloništa i zaliha pomoći u regiju.

Krhki šatori su potopljeni, a improvizirani kampovi su prekriveni blatom u ponedjeljak nakon što su obilne zimske kiše pogodile teritoriju u posljednjih nekoliko dana.

U nedjelju je 30-godišnja žena izgubila život kada se djelimično uništeni zid srušio na njen šator u naselju Remal, zapadno od grada Gaze, tokom jakih vjetrova.

Vlasti su savjetovale da se ne traži utočište u oštećenim zgradama; Međutim, šatori pružaju minimalno sklonište od obilnih kiša i ne nude efikasnu odbranu od poplava.

Lokalni zvaničnici u Gazi izvještavaju da je najmanje 15 osoba, uključujući tri bebe, izgubilo život ovog mjeseca zbog hipotermije, uzrokovane obilnim kišama i padom temperature.

Od oktobra 2023. godine, izraelska vojska je ubila više od 71.200 osoba, većinom žena i djece, a ranila je preko 171.200 drugih u Gazi.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra, Izrael i dalje drži prelaze u Gazi zatvorenima i ograničava ulazak mobilnih kućica i materijala za obnovu.