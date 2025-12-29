Val islamofobičnih uvreda i prijetnji protiv britanske muslimanske stručnjakinje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), britanska muslimanska analitičarka i aktivistica Fahimah Muhammad objavila je da je bila meta vala rasističkih i islamofobičnih uvreda nakon što se pojavila u programima mainstream medija, uključujući "Dobro jutro Britanijo" i "GB News".

Napominjući da je posljednjih godina pozivana u ove programe kako bi izrazila svoje stavove o pitanjima kao što su imigracija, društvena solidarnost, zakon i javna politika, naglasila je da su njeni stavovi u okviru zakona, slobode izražavanja i legitimnog dijaloga, ali online reakcije odražavaju zabrinjavajuću i pogoršavajuću atmosferu u Britaniji.

Prema njenim riječima, obim i intenzitet napada na nju daleko nadmašuje napade drugih gostiju u ovim programima i čak je teži od uvreda upućenih muslimanskim muškarcima. To je pripisala tome što je muslimanka i što se javno pojavljuje noseći hidžab u emisijama uživo.

Muslimanska analitičarka dodala je da se nakon svakog medijskog pojavljivanja suočava s porukama mržnje, prijetećim e-mailovima i pokušajima uništavanja njenog profesionalnog ugleda; problem koji ju je natjerao da ode u policiju. Prema njenim riječima, potraga za ličnim podacima i slanje rasističkih poruka njenim partnerskim kompanijama jasan je pokušaj ušutkavanja njenog glasa.

Također je kritizirao opći trend masovnog okrivljavanja muslimana u medijskim diskusijama o imigraciji, kriminalu i društvenim štetama, naglašavajući da je ovaj pristup postao alat za kontrolu, eliminaciju i ušutkavanje muslimanskih glasova.