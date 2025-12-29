Zaher Al-Mahrooqi u intervjuu za ABNA: Model Somalilanda će se proširiti na druge zemlje / Arapsko zeleno svjetlo i visoka sigurnosna cijena za regiju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u posljednjih nekoliko dana, objava Ureda izraelskog premijera da priznaje Somaliland kao nezavisnu i suverenu zemlju izazvala je val reakcija.

Ovu akciju cionističkog okupacionog režima pratila je negativna reakcija nekih pokreta i zemalja, uključujući Somaliju, Tursku, Egipat i Iran, a mnogi su ovu odluku nazvali neprihvatljivom akcijom koja prijeti jedinstvu i teritorijalnom integritetu Somalije.

U tom kontekstu, omanski pisac i politički analitičar Zaher Al-Mahrouqi, objašnjavajući kontekst i posljedice takve akcije u intervjuu za ABNA, izjavio je: "Kao neko ko prati afričke događaje i vjeruje u jedinstvo i suverenitet nacija, smatram priznanje takozvane "Somalilend" od strane izraelskog režima opasnim i neprihvatljivim korakom, jer se smatra miješanjem u unutrašnje stvari zemalja."

Miješanje u unutrašnje stvari zemalja i prijetnja regionalnoj stabilnosti

Omanski analitičar naglasio je da ovaj potez ne doprinosi miru ili stabilnosti, rekavši: Takav potez otvara put novom valu sporova u arapskom svijetu i na afričkom kontinentu, a možda i šire.

Al-Mahrouqi je dodao: „Protiv sam dezintegracije ne samo u slučaju Somalije, već općenito, jer dezintegracija ne gradi države; naprotiv, stvara krhke režime i mami vanjske strane da se miješaju u unutrašnje stvari arapskih zemalja.“

Nastavio je: „Ono što se danas događa je pokušaj legitimizacije separatističke stvarnosti bez obzira na kolektivnu volju somalijskog naroda ili relevantnih regionalnih i međunarodnih institucija.“

Rizik širenja obrasca priznanja na druge zemlje

Rekao je: „Opasnije je to što bi ovo priznanje moglo biti uvod u druge slične akcije usmjerene na arapske i afričke zemlje koje pate od političke krhkosti ili unutrašnjih sukoba, te stoga nije nezamislivo da bi, na primjer, Izrael priznao državu Južni Jemen.“

Omanski analitičar je naglasio: „Zato ovu akciju vidim kao opasan presedan kojem se mora suprotstaviti ne samo Somalija, već i svi oni koji su posvećeni jedinstvu i stabilnosti nacija.“

Unutrašnje složenosti Somalije i pravi put ka rješavanju krize

Dodao je: "Razumijem da u Somaliji postoje unutrašnje složenosti i da Somaliland decenijama zahtijeva nezavisnost." Međutim, rješenje ne leži u jednostranom priznanju od strane vanjskih strana, već u sveobuhvatnom unutrašnjem dijalogu, pod afričkim nadzorom, koji garantuje jedinstvo zemlje i prava svih njenih konstitutivnih grupa.

Veza između priznanja Somalilanda i plana naseljavanja naroda Gaze

Al-Mahrooqi je nastavio: "Zaista, postoje izvještaji koji ukazuju na to da je priznanje Somalilanda od strane Izraela povezano s planom naseljavanja naroda Gaze tamo. Takav potez bi imao ozbiljne posljedice, ali njegova provedba suočava se sa značajnim izazovima koji ga čine praktično nemogućim."

Dodao je: "Ono što povećava rizik od priznanja Somalilanda od strane Izraela je ono što je otkriveno u izvještajima izraelskih i međunarodnih medija o planu naseljavanja naroda Gaze u ovom području u okviru tajnih dogovora između Tel Aviva i rukovodstva Somalilanda."

Naglasio je: „Ako je ovaj plan istinit, on nije samo jasno kršenje prava palestinskog naroda, već i jasan pokušaj depopulacije Gaze i nametanja nove stvarnosti koja služi agendi izraelskih okupatora.“

Al-Mahrouqi je rekao: „Vjerujem da će ova akcija, ako se nastavi, imati katastrofalne posljedice na nekoliko nivoa, prvo, prisilnim raseljavanjem Palestinaca sa njihove zemlje, pogoršavajući njihovu patnju. Drugo, ugrozit će stabilnost zemalja Afričkog roga, jer bi naseljavanje stotina hiljada izbjeglica u regiji koja već pati od političke i ekonomske nestabilnosti moglo rasplamsati unutrašnje i regionalne tenzije. Treće, postavit će opasan presedan u korištenju političkog priznanja kao alata za demografski inženjering.“

Prepreke provedbi plana i službeno protivljenje

Međutim, uprkos ozbiljnosti ovih ciljeva, nije ih lahko provesti u praksi, naglasio je. Somalijska vlada kategorički je odbacila izraelski potez da prizna Somaliland i naglasila svoju posvećenost teritorijalnom integritetu zemlje i odbacivanje bilo kojeg projekta koji uključuje raseljavanje ili demografske promjene.

Dodao je: Osim toga, međunarodna zajednica, uključujući arapske i afričke zemlje, izrazila je svoje protivljenje ovom potezu, što bi moglo biti značajna prepreka provedbi takvog plana.

Upozorenje arapskim zemljama

Al-Mahrooqi je zaključio: Ali moram reći da cionistički režim djeluje samo uz prećutno odobrenje arapskih zemalja, a te zemlje će u budućnosti platiti visoku cijenu u pogledu svoje nacionalne sigurnosti.