Tri iranska satelita uspješno lansirana u svemir / Iran među 10 vodećih zemalja svijeta u punom ciklusu svemirske tehnologije

News ID: 1767258

ABNA24: Danas, u nedjelju, 7. januara 14:04 (28. decembra 2025.), Islamska Republika Iran izvršila je jednu od svojih najvećih i najvažnijih svemirskih misija, a istovremeno su tri iranska satelita lansirana u svemir iz Svemirskog centra Vostočni u Rusiji koristeći ruski nosač satelita Sojuz.