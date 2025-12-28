Šef Svemirske organizacije rekao je: Iran je među 10 do 11 vodećih zemalja svijeta u svemirskoj oblasti, zahvaljujući istovremenoj sposobnosti projektovanja i proizvodnje satelita, lansera i potrebne infrastrukture za prijem i obradu podataka.
Tri iranska satelita uspješno lansirana u svemir / Iran među 10 vodećih zemalja svijeta u punom ciklusu svemirske tehnologije
28 decembar 2025 - 23:47
ABNA24: Danas, u nedjelju, 7. januara 14:04 (28. decembra 2025.), Islamska Republika Iran izvršila je jednu od svojih najvećih i najvažnijih svemirskih misija, a istovremeno su tri iranska satelita lansirana u svemir iz Svemirskog centra Vostočni u Rusiji koristeći ruski nosač satelita Sojuz.
