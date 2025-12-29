Abu Ubaidah: Oluja Al-Aksa probudila je svjetsku savjest/Nećemo položiti oružje; Izrael se mora razoružati

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABN), Abu Ubaidah, novi glasnogovornik brigada Qassama, vojnog krila Pokreta islamskog otpora (Hamas), u svom detaljnom govoru večeras, pored toga što je objavio šehadet nekoliko velikih komandanata pokreta, osvrnuo se na operaciju "Oluja Al-Aksa" 7. oktobra i nazvao je "razornom eksplozijom protiv ugnjetavanja, represije i opsade".

Nastavio je: "Ova oluja je vratila palestinsko pitanje u centar globalne pažnje i probudila slobodne savjesti širom svijeta."

U vezi s prekidom vatre i prestankom neprijateljstava u Pojasu Gaze, novi glasnogovornik Qassama izjavio je: "Prekid vatre i kraj krvoprolića u Gazi bili su plod postojanosti našeg naroda i postojanosti boraca otpora."

Govoreći o periodu nakon prekida vatre, naglasio je: „Uprkos svim ponovljenim agresijama i kršenjima koja su se dogodila od prestanka neprijateljstava i uprkos svim crvenim linijama koje je neprijatelj prešao, otpor je ispunio svoje obaveze i djelovao s punom odgovornošću i uzimajući u obzir interese našeg naroda.“

Abu Ubaidah je rekao: „Zahtijevamo razoružanje Izraela i naglašavamo da palestinski narod nikada neće položiti oružje i da proces rješavanja palestinskog oružja mora prestati.“

Glasnogovornik brigada Qassam upozorio je: „Naglašavamo da je naše pravo da odgovorimo na zločine okupatora inherentno i zagarantovano pravo. Pozivamo sve relevantne strane da obuzdaju cionistički režim i prisile ga da se pridržava postignutih sporazuma.“

