General Sulejmani bio je 'arhitekta Osovine otpora' u regiji

Araghchi je to izjavio u obraćanju na međunarodnoj konferenciji u spomen na naslijeđe iranskog komandanta, kojeg su SAD ubile u januaru 2020. godine.

"Hadži Kasem je bio arhitekta 'Osovine otpora' u regiji. Naslijeđe te arhitekture daleko je prevazišlo trenutne politike, kao i praktične pristupe u vanjskoj politici", rekao je.

U trenutnom osjetljivom trenutku svjetske historije, u kojem je međunarodni poredak od navodno pravnog sistema pao u poredak zasnovan na sili, iranska politika traženja pravde i dalje se suočava sa nasilnim, arogantnim silama, dodao je.

Naglasio je da će Iran nastaviti svoju moralnu, političku i pravnu podršku diskursu otpora.

Vrhunski iranski diplomata rekao je da mnogi predviđaju budućnost regije pod "nesumnjivom dominacijom" Izraela, ali realnost regije i svijeta pokazuje da je "otpor postao neporeciva geopolitička stvarnost i jedan od glavnih utjecajnih igrača u oblikovanju budućeg poretka" regije Zapadne Azije.

Takav poredak trebao bi se zasnivati ​​na slobodnoj volji regionalnih nacija, poštovanju nacionalnog suvereniteta zemalja, pravdi i bilateralnoj i multilateralnoj saradnji, a ne na maltretiranju i zavjerama vanregionalnih sila, istakao je Araghchi.

General Sulejmani, komandant Kuds snaga iranskog Korpusa islamske garde (IRGC), i Abu Mahdi al-Muhandis, zamjenik komandanta iračkih Jedinica narodne mobilizacije (PMU), i njihovi pratioci ubijeni su u američkom napadu dronom koji je odobrio tadašnji američki predsjednik Donald Trump u blizini međunarodnog aerodroma u iračkoj prijestolnici Bagdad 3. januara 2020. godine.

Oba komandanta bila su veoma poštovana širom zapadne Azije zbog svoje ključne uloge u borbi protiv terorističke grupe ISIL u regiji, posebno u Iraku i Siriji.