Trump i Netanyahu analizirali nanošenje udarca Iranu

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se poziva na visokog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata s detaljima sastanka, razgovarao je o mogućnosti novog udara na Iran 2026. godine tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak. Prema mreži, Netanyahu je na sastanku izjavio da bi moglo biti potrebno više udara kako bi se spriječilo da Iran obnovi svoje kapacitete.

Nakon sastanka, Trump je izjavio da će, ako Iran pokuša obnoviti svoj nuklearni program, Sjedinjene Države ponovo uništiti taj program; ali je istovremeno naglasio da bi radije postigao nuklearni sporazum s Teheranom. Nasuprot tome, američki izvori koji su razgovarali s mrežom upozorili su da bi svaki novi sukob s Iranom mogao dovesti do daljnje nestabilnosti u regiji, koja se još uvijek bori za oporavak nakon dvije godine uzastopnih kriza. Izvori su dodali da su i Trump i Netanyahu dvanaestodnevni rat s Iranom opisali kao veliki uspjeh.

Prema riječima američkog zvaničnika kojeg je citirala hebrejska mreža, Trump bi mogao podržati drugu rundu napada ako vidi opipljive i provjerljive korake Irana u obnovi svog nuklearnog programa. Međutim, zvaničnik je naglasio da će glavni izazov biti postizanje dogovora između Washingtona i Tel Aviva o tome šta predstavlja stvarnu rekonstrukciju iranskog nuklearnog programa.

U tom kontekstu, hebrejska mreža je primijetila da Trumpovo ponovljeno insistiranje na potpunom uništenju iranskog nuklearnog programa može otežati Netanyahuu da opravda bilo kakve nove napade ili da Netanyahuu da zeleno svjetlo za vojnu akciju. Također je napomenuto da su se Sjedinjene Države u svojim prethodnim napadima fokusirale na nuklearna postrojenja, dok je Izrael proširio svoj spektar ciljeva kako bi uključio konvencionalnu vojnu imovinu, posebno balističke rakete. To je navelo neke izraelske zvaničnike da posljednjih sedmica upozore na iranske napore da obnovi svoj raketni program.

Prema izvještaju, Netanyahu je Trumpu predstavio izraelsku obavještajnu procjenu stanja iranskog nuklearnog programa šest mjeseci nakon rata i izrazio zabrinutost zbog iranskog raketnog programa i onoga što je nazvao naporima Hezbollaha da obnovi svoj arsenal raketa dugog dometa u Libanu. Međutim, američki izvori su rekli da Trump i Netanyahu još nisu postigli određeni vremenski okvir, crvene linije ili precizne dogovore o bilo kakvoj budućoj vojnoj akciji.

Prema citiranim izvorima, neki američki i izraelski zvaničnici vjeruju da je najvjerovatniji scenario za direktan sukob između Irana i Izraela u bliskoj budućnosti pogrešna procjena; posebno ako jedna strana pokuša unaprijed napasti drugu. U tom smislu, izraelski zvaničnici su prije otprilike sedmicu dana upozorili Trumpovu administraciju da bi raketne vježbe Iranske revolucionarne garde mogle biti pokriće za mogući napad.

Ured izraelskog premijera odbio je da komentariše izvještaj, a Bijela kuća se oslanjala samo na Trumpove javne izjave nakon sastanka.