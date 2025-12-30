Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u ponedjeljak je niz trgovaca na teheranskom bazaru izrazio nezadovoljstvo fluktuacijama valuta i rastućim cijenama robe koje su utjecale na njihovu kupovinu i prodaju, te pozvao vlasti na efikasne mjere za stabilizaciju deviznog kursa i smanjenje fluktuacija cijena.

Istovremeno s ovim okupljanjem na teheranskoj pijaci, zamjenik šefa za komunikacije predsjedničkog ureda najavio je promjenu u rukovodstvu Centralne banke i objavio: "Uz mišljenje i odluku predsjednika, Abdolnaser Hemmati će postati guverner Centralne banke."

S druge strane, neprijateljski mediji na perzijskom jeziku također su se u velikom broju uključili u medijsku kampanju i, uz opsežno izvještavanje o skupu i ograničene akcije kršenja normi, pokušali su rasplamsati i marginalizirati zahtjeve demonstranata; Kao što neki kanali i grupe s historijom izazivanja nemira u prošlim događajima i incidentima također pokušavaju nastaviti proteste ovaj put.

Međutim, u međuvremenu, i istovremeno s ulogom iranskih neprijatelja, poput MEK-a i posebno Maryam Rajavi, službeno priznanje medija cionističkog režima da vode proteste u Iranu zaslužuje razmatranje i pažnju.

Pripremajući izvještaje s ovog skupa, Kanal 14 cionističkog režima pokušao je dodati iskru ovom zahtjevu i ohrabriti svoju publiku da bude prisutna na ulicama.