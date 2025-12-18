Nasilje u Sweidi ponovo se rasplamsava dok se Druzi sukobljavaju s militantima HTS-a

Sukobi su izbili između takozvanih Druzijskih snaga Nacionalne garde koje predvodi šeik Hikmat al-Hijri, vjerski vođa Druza, i HTS snaga povezanih s bivšim komandantom Al-Qaide i de facto predsjednikom arapske zemlje Abu Mohammadom al-Jolanijem, izvještava web stranica al-Marsad.

U izvještaju, pozivajući se na lokalne izvore u Sweidi, dodaje se da je nekoliko ljudi s obje strane zadobilo povrede tokom borbi.

Takozvana Sirijska opservatorija za ljudska prava potvrdila je žestoke sukobe između Druza i Jolanijevih snaga širom provincije Sweida, a sirijski izvori izvještavaju da su sukobi izbili u ranim jutarnjim satima četvrtka, pri čemu su obje strane koristile teško naoružanje i minobacače.

Najintenzivnije borbe zabilježene su u gradovima al-Majdal i al-Mazra'a u zapadnim dijelovima Sweide.

Sukobi su navodno počeli nakon što su Jolanijeve snage i njihovi saveznici izveli napade dronovima, što je izazvalo teške borbe u tom području.

Dodatne teške borbe zabilježene su u gradu Tal Hadid u ruralnom dijelu Sweide i selu al-Mansoura u području al-Naql sjeverozapadno od grada Sweide.

Izvori su također izvijestili o opsežnim vojnim pokretima obje strane i naporima da ojačaju svoje položaje.

Tenzije na jugu Sirije eskaliraju od 13. jula, kada su izbili sukobi između Druza i naoružanih beduinskih plemena oko zemlje i resursa u provinciji.