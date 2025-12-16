Araghchi potvrđuje odlučnost Irana da brani zakonska nuklearna prava

Araghchi, koji je posjetio Moskvu nakon putovanja u Bjelorusiju, dao je ove komentare tokom sastanka s ruskim političkim ličnostima, stručnjacima i intelektualcima u utorak, gdje je razgovarao o odnosima između Irana i Rusije i ključnim međunarodnim događajima.

Tokom govora, artikulirao je stav Irana o globalnim pitanjima, posebno pitanjima koja se tiču ​​međunarodnog mira i sigurnosti.

Govoreći o iranskom nuklearnom pitanju, Araghchi je trenutnu situaciju pripisao ponovljenim kršenjima obaveza od strane Sjedinjenih Država i slaganju tri evropske zemlje sa "nezakonitim radnjama" Washingtona, posebno jednostranim povlačenjem iz Zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije (JCPOA) iz 2015. godine 2018. godine i naknadnom vojnom agresijom protiv Irana u junu 2025. godine.

Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je važnost strateškog partnerstva između Teherana i Moskve, ističući njegovu ulogu u unapređenju nacionalnih interesa obje zemlje i održavanju globalnog mira i sigurnosti.

Također je naglasio zajedničku odlučnost lidera obje nacije da prošire saradnju u svim domenima.

Oslanjajući se na šire međunarodne trendove, Araghchi je upozorio na sve veću rasprostranjenost prisilnog unilateralizma u globalnim odnosima, ističući kolektivnu odgovornost miroljubivih nacija da poštuju vladavinu prava i odupru se nastanku poretka zasnovanog na sili.

Rekao je da je situacija u zapadnoj Aziji „haotična i opasna“, pripisujući je izraelskoj „kolonijalnoj hegemoniji“ koju podržavaju Sjedinjene Američke Države.

Araghchi je također kritizirao evropske zemlje zbog njihovog „sramotnog“ stava prema teškim kršenjima međunarodnog prava u okupiranoj Palestini, upozoravajući da „kontinuirana nekažnjivost“ za izraelske postupke predstavlja ozbiljnu prijetnju regionalnoj i globalnoj stabilnosti.