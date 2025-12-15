Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA) - Britanski list "The Telegraph" je izvijestio da su neke procjene izraelskih obavještajnih službi, bez pružanja dokumentarnih dokaza, pokušale pripisati masakr u nedjelju navečer na plaži Bondi u Sydneyu, Australija, "terorističkoj mreži" povezanoj s Hezbollahom i koja tvrdi da prima podršku ili smjernice od Irana. Prema Telegraphu, ove optužbe se više zasnivaju na "spekulacijama" nego na dokazanim podacima ili službenim rezultatima istrage.

Prema izvještaju, izraelski sigurnosni izvori tvrdili su da način na koji je napad planiran i izveden pokazuje znakove operacije koja se pripisuje stranim jedinicama Hezbollaha, ali je Telegraph priznao da australijski zvaničnici još nisu potvrdili bilo kakvo strano učešće i da nisu dostavljeni nikakvi podaci koji bi podržali ovu hipotezu.

U napadu je poginulo 16 ljudi, a oko 42 je povrijeđeno, što je šokiralo australijsko javno mnjenje. Zvaničnici u Canberri naglasili su da je istraga još uvijek u ranoj fazi i upozorili da se ne donose preuranjeni politički ili sigurnosni zaključci prije nego što se dokazi kompletiraju.

Australijski premijer Anthony Albanese najavio je da će vlada upotrijebiti sve potrebne resurse za istragu i osiguranje javne sigurnosti, te da je zemlja u stanju nacionalne žalosti. Odbio je komentirati izraelske optužbe, rekavši da je prioritet razjasniti činjenice, a ne prihvatiti strane narative.

Australijska policija također je najavila mjere opreza, uključujući povećano prisustvo snaga oko mjesta bogosluženja i područja sa jevrejskim okupljanjima. Policija je saopštila da su mjere isključivo preventivne i da se ne zasnivaju na konačnim nalazima ili specifičnim prijetnjama.

Australijski mediji su izvijestili da su počinioci napada otac i sin po imenu Sajid Akram (50) i Naveed Akram (24), pozivajući se na Zajedničku jedinicu za borbu protiv terorizma (JCTT); Sajid je ubijen na mjestu događaja, a Naveed je povrijeđen i uhapšen. U njihovom automobilu pronađeni su simboli povezani s ISIL-om, ali nisu objavljene službene veze s regionalnim grupama.

Zvaničnici su također napomenuli da je Naveeda Akrama istraživala Australijska sigurnosno-obavještajna organizacija (ASIO) 2019. godine, ali je slučaj zatvoren zbog nedostatka dokaza o ozbiljnoj prijetnji. To odražava oprez vlasti u izbjegavanju brzopletih zaključaka.

Analitičari vjeruju da su vrijeme i priroda izraelskih optužbi, koje do sada nisu imale službenu podršku, dio ponavljajućeg obrasca pripisivanja stranih sigurnosnih incidenata Iranu ili Hezbollahu u vrijeme regionalnih napetosti, bez čekanja rezultata državnih pravosudnih i sigurnosnih istraga.

Istraga u Australiji je u toku, a zvaničnici su naglasili da neće biti objavljeni konačni zaključci dok se ne završi cijeli proces istrage.