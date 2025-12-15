Izraelsko ubistvo visokog komandanta Hamasa 'teško kršenje primirja u Gazi'

Biro je, u saopštenju objavljenom u subotu, izrazio saučešće Hamasu, njegovom vojnom krilu, brigadama al-Kasam i drugim palestinskim frakcijama otpora zbog atentata na Saada u napadu u kojem su prethodnog dana u blizini grada Gaze ubijene najmanje četiri osobe i ranjeno 25 Palestinaca.

Ansarullah je istakao da je pali komandant Hamasa odigrao fundamentalnu ulogu u razvoju industrijskih kapaciteta palestinskog fronta otpora i bio je ključan u nanošenju teških udaraca cionističkom neprijatelju prije i nakon Operacije Oluja al-Aksa.

U saopštenju se također osuđuje Saadovo ubistvo kao "grubo kršenje sporazuma o prekidu vatre u Gazi", naglašavajući da ciljano ubistvo neće slomiti volju boraca otpora u Gazi, već će ojačati njihovu odlučnost da koračaju putem žrtvovanja zarad slobode i dostojanstva.

Ansarullah je pohvalio Saada kao "predanog komandanta, simbol plemenite žrtve i velike vjere", dodajući da je njegovo mučeništvo gubitak za sve ljude koji vole slobodu, vjeruju u pravdu za palestinski narod i osuđuju njihovo ugnjetavanje.

Jemenski pokret otpora također je obnovio svoju zakletvu šehidima puta prema al-Kudsu, naglašavajući da će jemenski narod ostati uz Palestinu i njene grupe otpora sve dok okupirane teritorije ne budu u potpunosti oslobođene iz kandži cionističkih okupatora.

Kao odgovor na genocidni izraelski rat protiv Gaze koji je započeo u oktobru 2023. godine, jemenske snage su uvele stratešku pomorsku blokadu s ciljem ometanja snabdijevanja vojnim resursima teritorijama pod izraelskom okupacijom.

Istovremeno, izveli su brojne napade raketama i dronovima na kritične ciljeve u regijama pod izraelskom okupacijom, ilustrujući svoju solidarnost s Palestincima u Gazi.