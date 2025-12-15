Palestinski novinar podijelio uznemirujuće izvještaje o seksualnom napadu u izraelskim zatvorima

Sami al-Sa'i je svjedočio tokom događaja koji je organizovao MADA Centar za slobode medija u Ramali, gradu pod izraelskom okupacijom, na centralnoj Zapadnoj obali.

Bio je u administrativnom pritvoru od februara 2024. do juna 2025. godine.

Nejasna pravna procedura administrativnog pritvora omogućava izraelskim vlastima da zatvore ljude bez optužbe ili suđenja na neodređeno vrijeme. Zvaničnici koriste ovu proceduru više od pola vijeka, zasnivajući je na tajnim dokazima.

Mnogi aktivisti, novinari i političke ličnosti koji osporavaju izraelsku vojnu vlast našli su se u administrativnom pritvoru.

Sa'i je prijavio da je seksualno napadnut u zatvoru Megiddo, koji se nalazi u sjevernom dijelu okupiranih teritorija.

Prema njegovom iskazu, grupa čuvara napala ga je palicom nakon što su ga brutalno pretukli dok je bio vezan lisicama i s povezom na očima.

Novinar, koji dolazi iz grada Tulkarma na sjeveru Zapadne obale, ispričao je kako su ga čuvari vukli dok su ga podvrgavali batinama i prijetnjama.

Bio je prisiljen u ugao zatvora, skinut i prisiljen kleknuti u položaj za klanjanje. Ubrzo nakon toga, doživio je kako mu je u tijelo na silu umetnut tvrdi predmet, što je opisao kao nešto što mu je uzrokovalo nepodnošljivu bol.

Sa'i je rekao da je napad uključivao snažne udarce u osjetljiva područja njegovog tijela, pri čemu je jedan stražar pritiskao njegovu glavu i vrat.

U svom svjedočenju, novinar je detaljno opisao teške uslove koje Palestinci trpe u izraelskim zatvorima, ističući sistematska premlaćivanja, izgladnjivanje, zastrašivanje i nedostatak odgovarajuće medicinske njege.

Organizacije za prava palestinskih zatvorenika izvještavaju da su od početka genocidnog rata u Gazi u oktobru 2023. godine dokumentovana brojna svjedočanstva koja ističu porast prakse mučenja.

Ovi izvještaji opisuju takve radnje koje počinju u trenutku hapšenja, nastavljaju se tokom ispitivanja i traju tokom cijelog zatvora.

Grupe za prava su ranije upozoravale da mučenje više nije ograničeno na ispitivanja usmjerena na iznuđivanje priznanja.

Umjesto toga, izraelske vlasti su navodno implementirale metode i alate koji integrišu mučenje u svakodnevni život pritvorenika, praksa koja je značajno eskalirala od oktobra 2023. godine.