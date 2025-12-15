Sydney slavi čovjeka koji je goloruk stao pred napadače: Za Ahmeda sakupljeno preko milion dolara

Donacije za muškarca iz Sydneya koji je tokom masovne pucnjave na plaži Bondi razoružao jednog od napadača premašile su 1,1 milion australskih dolara, dok se on nalazi na bolničkom liječenju nakon operacije zbog zadobijenih prostrijelnih rana.

Riječ je o 43 godišnjem Ahmedu al Ahmedu, muslimanu i ocu dvoje djece, koji se u trenutku napada sklonio iza parkiranih automobila, a potom s leđa napao jednog od napadača, oteo mu pušku i oborio ga na tlo. Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da je tim činom spasio brojne živote.

"Ono što smo vidjeli u posljednja 24 sata bilo je najgore što čovjek može napraviti – teroristički čin, ali smo istodobno vidjeli i primjer najboljeg što čovjek može napraviti, a taj čovjek je Ahmed Al Ahmed koji je srljao u opasnost, riskirajući pritom vlastiti život", rekao je Albanese u programu državne televizije ABC News, podsjetivši da je drugi napadač Ahmeda ranio s dva pucnja.

Porodica je novinarima potvrdila da je Ahmed pogođen u ruku i nadlakticu, te da se oporavlja nakon operativnog zahvata.

Australska policija saopćila je da su napad na grupu ljudi koja je u nedjelju na plaži Bondi obilježavala jevrejski praznik Hanuku izvršili 50 godišnji muškarac i njegov 24 godišnji sin. U napadu je ubijeno 15 osoba, a riječ je o najtežoj masovnoj pucnjavi u Australiji u posljednjih gotovo 30 godina.

Ahmedov otac Mohamed Fateh al Ahmed rekao je u intervjuu za ABC News da je njegov sin australski državljanin i da se bavi prodajom voća i povrća. "Moj sin je junak. Radio je u policiji i zna kako braniti ljude", kazao je.

Podrška i čestitke Ahmedu al Ahmedu stižu iz Australije i inozemstva. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns objavio je na društvenim mrežama da je posjetio Ahmeda u bolnici St. George i prenio mu zahvalnost građana iz cijele zemlje. "Ahmed je pravi junak. Hvala ti", naveo je Minns uz fotografiju na kojoj stoji pored Ahmedovog bolničkog kreveta, dok je Ahmed s lijevom rukom u gipsu.