Svjetionik pravde: Trajno naslijeđe hazreti Fatime Zahre u oblikovanju uloge žena u društvu

Kao što je vođa Islamske revolucije, ajetullah Seyyed Ali Khamenei, primijetio u svom nedavnom govoru, da život i naslijeđe voljene kćerke Poslanika Muhameda (s.a.v.s.) stoje kao svjetionik inspiracije za sve muslimane.

Širom Irana, njena godišnjica rođenja obilježava se kao Dan žena i majki - što je prilika za razmišljanje o promjenjivoj ulozi žena u islamskom društvu, kako u privatnim tako i u javnim prostorima.

Za Irance, to nije samo obilježavanje cijenjene ličnosti u islamskoj historiji, već i proslava ideala koje je ona utjelovila: njene duhovne otpornosti, hrabrosti u nedaćama, moralnog integriteta i dubokog osjećaja društvene odgovornosti.

Hazreti Fatima Zahra (s.a) se poštuje kao simbol najviših ideala žene - mjerilo prema kojem se mjere hrabrost, saosjećanje i liderstvo.

Vođa izvan svog vremena

U svom nedavnom govoru, ajetullah Hamenei je naglasio izvanredne dimenzije višestruke ličnosti hazreti Fatime Zehre (s.a), koja obuhvata duhovno, političko, ljudsko i žensko područje.

Opisao ju je kao savršen uzor i ženama i muškarcima kroz ere, napominjući da su njen bijes i zadovoljstvo, prema šiitskim i sunitskim predanjima, mjerilo bijesa i zadovoljstva Svemogućeg.

„Zaista je veličanstveno i zapanjujuće da mlada žena, u smislu duhovnosti i svog nebeskog i Božanskog identiteta, može dostići nivo gdje, prema šiitskim i sunitskim predanjima, njen gnjev je i Božji gnjev, a njeno zadovoljstvo odgovara zadovoljstvu Gospoda“, rekao je Vođa, obraćajući se skupu žena prošle sedmice.

Dodao je da hazreti Zahra (sa), u svom djetinjstvu, mladosti, bračnom životu i cjelokupnom ponašanju, predstavlja najviši, najljepši i najrječitiji uzor muslimanskim ženama.

„Dijelila je tugu s Poslanikom (a.s.) tokom teškoća, pratila imama Alija (a.s.) u džihadu, očaravala anđele svojim obožavanjem, držala rječite i vatrene hutbe i odgajala imama Hasana (a.s.), imama Huseina (a.s.) i hazreti Zainab (a.s.).“

Vođa je dodala da je od djetinjstva do mladosti, kroz brak i majčinstvo, predstavljala vrhunac islamske ženstvenosti - figuru čiji život i dalje inspiriše odanost, kontemplaciju i poštovanje.

Njene jedinstvene kvalitete, duboko ljudske u svojoj srži, utjelovljuju strpljenje u patnji, izdržljivost usred teškoća i neumornu posvećenost pravdi i porodici.

Zagovornica pravde

Hrabrost hazreti Fatime Zahra (a.s.) najživlje je izražena u njenom nepokolebljivom insistiranju na pravdi. Historijski zapisi opisuju njen čvrst stav protiv odluka koje su bile u suprotnosti s uputama Poslanika (a.s.).

Muslimanski učenjaci vjeruju da se ona neustrašivo suprotstavljala onima na vlasti, govoreći s moralnim autoritetom i odbijajući kompromitirati istinu iz straha od odmazde.

U svojoj knjizi Fatima je Fatima, Ali Shariati, poznati iranski sociolog, naglašava da je život hazreti Zahre (s.a.v.s.) zahtijevao stalnu budnost i odgovornost. Branila je svoju porodicu, vodila svoju djecu i osiguravala da se poštuju društveni i vjerski principi – pokazujući da žene mogu ostvarivati ​​moralno vodstvo čak i u najsurovijim okruženjima.

Svake godine, Iranci obilježavaju nacionalni Dan žena i Majčin dan 20. dana lunarnog islamskog mjeseca Jamadi al-Thani, koji obilježava godišnjicu rođenja Hazreti Fatime Zahre, voljene kćerke Poslanika Muhameda (s.a.v.s.).

Njeno zalaganje također je poprimilo praktičan oblik unutar njenog doma i zajednice, gdje je njegovala etičku odgovornost i usadila svojoj djeci principe koji će kasnije oblikovati generacije.

Prema riječima naučnika i historičara, čak i nakon njenog šehadeta, život Hazreti Fatime Zahre (s.a.v.s.) nastavio je odjekivati ​​kroz generacije, podstičući pokrete za socijalnu pravdu i oblikujući moralni kompas zajednica.

Njeno nepokolebljivo protivljenje ugnjetavanju postalo je mjerilo za liderstvo i etičku odgovornost - standard koji zahtijeva hrabrost, integritet i nepokolebljivu predanost od svih koji slijede njen primjer.

Duhovno naslijeđe i univerzalna vrijednost

Utjecaj hazreti Fatime Zahra (s) nije ostao ograničen na arapski svijet ili Perziju, već je prelazio granice.

Pakistanski pjesnik-filozof Allamah Muhammad Iqbal napravio je upečatljivu usporedbu između nje i hazreti Merjem (s.a), napominjući da je Merjem (s.a) poštovana zbog svog odnosa s Isaom, a hazreti Fatima Zehra (s.a) se ističe kroz tri izvanredna odnosa: njen otac, Poslanik Muhammed (mir neka je s njim), njen suprug, Imam Ali (a.s) i njeni sinovi, Imam Hassan (a.s) i Imam Hussein (a.s).

Iqbal ju je opisao kao duhovno srce svog domaćinstva i središnju osobu u Poslanikovoj (mir neka je s njim) misiji da probudi svijet utonuo u tamu.

Pakistanski nacionalni pjesnik smatra njenu velikodušnost i saosjećanje legendarnima.

U mističnoj tradiciji, njena velikodušnost i moralna jasnoća odraz su dubokog unutrašnjeg stanja.

Život iskušenja i trijumfa

Život hazreti Fatime Zehre (s.a.v.s.) obilježen je iskušenjima koja su testirala granice ljudske izdržljivosti.

Dr. Shariati je opisao njene rane godine pored PoslankaMuhameda (s.a.v.s.) kao formativne, portretirajući mladu djevojku koja je tješila svog oca, zaradivši titulu Ummi abiha - majka svog oca.

Pratila ga je u javnosti, pružala utjehu u trenucima iskušenja, sazrijevajući u ženu oblikovanu dvostrukim silama vjere i dužnosti.

Nakon što se udala za imama Alija (a.s), Shariati primjećuje da je njen život preuzeo nove izazove. Dijelila je borbe porodice, vjere i socijalne pravde, vodeći svoju djecu i njegovanje principa koji bi oblikovali ljudsku svijest.

Imam Homeini često je razmišljao o skromnom domu u kojem je njegovala ljudska bića „čija je svjetlost sjala od prostranstva zemlje do najviših nebesa.“

Za islamske učenjake, mala soba hazreti Zehre (s.a.v.s.), skromnih dimenzija, imala je ogromnu duhovnu vrijednost i služila je kao podsjetnik da transformativni utjecaj nije uvijek grandiozan po razmjerama, već dubok po moralnoj i etičkoj suštini.

Godišnjica rođenja Fatime Zahre (s.a.s.) usko je povezana s Danom žena u Islamskoj Republici Iran.

Osnivač Islamske revolucije, Imam Homeini, više puta je isticao njen značaj kao uzora za iranske žene.

Imam Homeini je povezao njen primjer sa širim društvenim ulogama.

„Sa stanovišta islama, žene imaju osjetljivu ulogu u izgradnji islamskog društva, a islam podržava žene do te mjere da mogu povratiti svoj pravi ljudski položaj u društvu i izaći iz granice objektizacije“, rekao je jednom.

U drugoj izjavi, tvrdio je da su žene „vođe našeg pokreta“ i „mi smo njihovi sljedbenici“.

Svojim riječima, osnivač Islamske revolucije isprepleo je naslijeđe hazreti Zahre (s.a.v.s.) sa osnaživanjem žena u savremenom Iranu, od domaćinstva do liderstva u javnom i vjerskom životu.

I danas, u džamijama i kulturnim centrima, priča o hazreti Fatimi Zehri (a.s) traje kao izvor inspiracije, oblikujući društvo u kojem se odanost, pravda, hrabrost i liderstvo ne samo poštuju, već se i aktivno praktikuju.