Teheran će biti domaćin regionalnog sastanka o dešavanjima u Afganistanu

Esmaeil Baghaei izjavio je da će se sastanak održati sljedeće sedmice, uz učešće specijalnih predstavnika za Afganistan iz Pakistana, Tadžikistana, Uzbekistana, Turkmenistana, Kine i Rusije.

Inicijativa slijedi ranije neuspješne napore Katara, Turske i Saudijske Arabije da premoste jaz između Islamabada i Kabula.

Baghaei je napomenuo rezultate razgovora koje je Iran vodio sa susjednim zemljama na različitim nivoima i izrazio nadu da bi inicijativa mogla efikasno ojačati konvergenciju i smanjiti tenzije.

Baghaei je dodao da je Iran uključen u tekuće konsultacije sa susjednim zemljama, uključujući Pakistan i Afganistan, s ciljem jačanja mira i stabilnosti u regiji.

„Islamska Republika pridaje fundamentalnu važnost sigurnosti i stabilnosti u susjednom okruženju naše zemlje i, u tom kontekstu, ne štedi napore da smanji tenzije među zemljama u regionu i ojača razumijevanje među njima“, rekao je portparol novinarima.

Kabul je optužio Islamabad za izvođenje napada dronovima 9. oktobra u kojima je ubijeno nekoliko ljudi u glavnom gradu Afganistana, obećavajući odmazdu kao odgovor.

Sljedećih dana došlo je do teških prekograničnih sukoba u kojima su desetine vojnika, civila i militanata poginule na obje strane prije nego što je Katar posredovao u prekidu vatre u oktobru.

Afganistanski i pakistanski zvaničnici potpisali su privremeni sporazum o prekidu vatre u Dohi 19. oktobra, ali nakon sporazuma uslijedilo je nekoliko rundi bezuspješnih pregovora koje su organizirali Katar, Turska i Saudijska Arabija u nastojanju da se osigura trajniji mir.

Najnoviji razgovori održani u Turskoj završili su bez napretka nakon što je Kabul navodno odbio dati pismena uvjeravanja da Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) i druge militantne grupe neće koristiti afganistansku teritoriju za pokretanje napada na Pakistan.

Pakistan se dugo suočava sa smrtonosnim napadima militantnih grupa, uključujući i ponovno oživljeni TTP.