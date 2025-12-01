Italija će deportovati egipatskog imama zbog propalestinskih izjava

Na propalestinskom skupu u Torinu 9. oktobra, Mohamed Shahin, bivši imam džamije San Salvario, nazvao je operaciju poplave al-Aksa 7. oktobra 2023. činom "otpora nakon godina okupacije".

Shahin, 46, nalazi se u centru za repatrijaciju u Caltanissetti na Siciliji otkako je pritvoren u jutarnjoj raciji antiterorističke policije 24. novembra, nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo nalog za protjerivanje i opozvalo mu dozvolu boravka.

Shahin, koji je podnio zahtjev za azil, rekao je sudiji Apelacionog suda u Torinu da bi ga deportacija u Egipat navodno izložila riziku od mučenja, pa čak i smrti, budući da je poznati kritičar egipatskog predsjednika Abdela Fattaha el-Sisija.

„Ne podstičem nasilje. Ono što sam oduvijek govorio je da palestinski narod mora imati svoj vlastiti suverenitet“, rekao je na sudu.

Prema italijanskim novinama Il Fatto Quotidiano, tužilaštvo u Torinu nije pronašlo dokaze da su Shahinovi komentari prekršili krivični zakon.

Ismaele La Vardera, član sicilijanske regionalne skupštine, osudio je njegov nalog za deportaciju kao „apsolutno nesrazmjeran, nedostojan demokratske zemlje“.

Oko 180 akademika također je izdalo otvoreno pismo u kojem pozivaju na Shahinovo oslobađanje.

U međuvremenu, mreža vjerskih vođa iz Torina pisala je ministru unutrašnjih poslova Matteu Piantedosiju izražavajući "šok i zabrinutost" zbog Shahinove skore deportacije.

Rekli su da je on "ključna figura u međuvjerskom dijalogu i s institucijama" i da bi njegovo protjerivanje "ugrozilo godine plodnog, mirnog suživota".

U petak su učesnici nacionalnog protesta, koji je organizovala Unione Sindacale di Base (USB Union), viđeni kako drže transparente kojima se poziva na Shahinovo oslobađanje.

Propalestinski protest, kojem su prisustvovale švedska aktivistica Greta Thunberg i specijalna izvjestiteljica UN-a Francesca Albanese, osudio je saučesništvo italijanske vlade u izraelskom genocidu u Gazi.

Izraelski genocidni rat u Gazi ubio je skoro 70.000 Palestinaca od 7. oktobra 2023. godine, nakon operacije "Oluja" na Al-Aksu, prije nego što je prošlog oktobra postignut prekid vatre.