Direktori Teheranskog teološkog fakulteta sastali se s ambasadorom Venecuele/ Od osude američkih postupaka do objave spremnosti za duhovnu saradnju

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u ambasadi Venecuele održan je grupni sastanak direktora društveno-političke kancelarije Teheranskog teološkog fakulteta s ambasadorom Bolivarske Republike Venecuele.

Na početku sastanka, José Rafael Silva, ambasador Bolivarske Republike Venecuele u Iranu, pozdravio je članove društveno-političkog ureda Teheranskog fakulteta i održao detaljan govor u kojem je iznio prijetnje Sjedinjenih Država protiv svoje zemlje, nazivajući postupke Washingtona jasnim kršenjem međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija.

Pozivajući se na historiju globalnog imperijalizma, Silva je najavio otkrivanje dokumenata od strane CIA-e koji pokazuju da je "Amerika bila uključena u izraelski rat protiv Irana".

Dodao je: "Predsjednik Sjedinjenih Država je također ranije najavio da su imali ulogu u napadima na Iran."

Pozivajući se na eskalaciju okrutnih prijetnji Amerike protiv Venecuele od augusta, venecuelanski ambasador je rekao: "Pripremili su podmornice, avione i bombe protiv nas."

Osvrnuo se na objavljivanje saopštenja Sjedinjenih Država u novembru u kojem se letenje u nekim područjima Venecuele proglašava opasnim pod izgovorom "vojnih manevara", dok, prema Silvinim riječima, te manevre izvode sami Amerikanci. Ova akcija dovela je do otkazivanja letova šest aviokompanija za Venecuelu i naknadnog otkazivanja njihovih ugovora od strane Caracasa.

Silva je nedavni tvit američkog predsjednika o zatvaranju venecuelanskog zračnog prostora nazvao ilegalnim, rekavši: "On je ovlašten samo zatvoriti američki zračni prostor."

Također je najavio pritvaranje određenog broja venecuelanskih građana u američkim zatvorima "bez da su počinili zločin" i pozvao na njihov hitan povratak u zemlju.

Venecuelanski ambasador najavio je provedbu plana za dobrovoljnu repatrijaciju građana zemlje, rekavši: "Od prije nekoliko godina do 2025. godine besplatno smo repatrirali gotovo 3.956 Venecuelanaca i pokušavamo repatrirati svakog građanina koji je iz bilo kojeg razloga napustio zemlju."

Također je snažno odbacio američke optužbe da su venecuelanske vlasti umiješane u trgovinu drogom, te predstavio službenu američku statistiku i rekao: "87% droge ide u Sjevernu Ameriku iz Ekvadora, a samo 5% prolazi kroz Venecuelu."

Silva je najavio zapljenu i uništenje 63 tone droge i sprječavanje 415 krijumčarskih letova u svojoj zemlji.

Zaključno, venecuelanski ambasador je cijenio podršku Islamske Republike Iran, posebno glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova, te je rekao: Iran podržava ne samo nas, već i sve potlačene zemlje i pokrete otpora u Palestini i Libanu.

Osvrćući se na jedinstvo venecuelanskog naroda i oružanih snaga, upozorio je: Tražimo mir, ali ako budemo prisiljeni boriti se, borit ćemo se svom snagom.

U drugom dijelu sastanka, dr. Seyyed Mohammad Hassan Tahaei - direktor Društveno-političkog ureda Teheranskog teološkog fakulteta - izjavio je da ako bilo koja grupa bilo koje religije teži borbi protiv široko rasprostranjenog ugnjetavanja u svijetu, to će unaprijediti dio Božjeg velikog plana za usavršavanje čovječanstva, te je izjavio: Iranski vjerski fakulteti su spremni pružiti usluge i podršku vladi i narodu Venecuele u "kampanji borbe" protiv imperijalizma.

Na ovom sastanku, koji je održan s ciljem proglašenja saradnje i solidarnosti između dva naroda, objasnio je ulogu teoloških visokih škola i napomenuo: Vjerujemo da je prvi čin svih poslanika bio pokušaj oslobađanja ljudi od zemaljskih arogancija i tlačitelja.

Direktor društveno-političkog ureda Teološkog fakulteta, osvrćući se na zajedničke borbe Irana i Venecuele, dodao je: Ova motivacija navela je instituciju vjerskih nauka u Iranu da se udruži u prijateljstvu, saradnji i zajedničkoj sudbini sa zemljom koja se bori protiv imperijalizma. Pripreme za konačno savršenstvo čovječanstva, odnosno pojavu obećanog spasitelja, su mjere koje venecuelanska vlada, iranska vlada i potlačeni ljudi svijeta poduzimaju protiv imperijalizma.

Na kraju je Tahaei predao ambasadoru te zemlje pismo adresirano na predsjednika Venecuele Nicolasa Madura, u kojem se navodi: "U ovom pismu objavljujemo našu podršku i prijateljstvo i našu spremnost da prenesemo duhovne i intelektualne tehnologije venecuelanskoj naciji i molimo vas da mu ga dostavite."