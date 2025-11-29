Važni adabi učenja Časnog Kur'ana

Međunarodna novinska agencija Al-Bayt (AS) Naša djeca: Usred noći, u tišini u kojoj čak ni zvijezde ne bježe, ajet iz sure Al-Kasas me pozvao:
„Kada su došli, pozivač je pozvao s desne obale doline, na blagoslovljenom mjestu drveta: 'O Musa, zaista sam ja Allah, Gospodar svjetova.'“
Ustao sam. Ne nogama, već srcem.
U tom trenutku, planina se uzdigla u meni.
Rekoh sebi: Šta je Musa vidio što mu je zadrhtalo srce, a dušu smirilo?
Šta je čuo što ga je natjeralo da ne čuje nikakav zvuk osim glasa Istine?
I odjednom, glas u meni je šapnuo:
Ako previše žudiš da čuješ Božiji glas, čitaj Kuran!
Ali ne kao čitanje knjige da bi se učili,
Već kao ulazak u sveta mjesta,
Kao odlazak na planinu Tur,
Golim srcem, bosim nogama, golom dušom...
Kur'an nije knjiga koju treba čitati očima i razumjeti umom.
Kur'an je Božji šapat srcima koja imaju uši.
Adabi učenja nisu samo vanjski adabi;
Oni znače znati da ste ušli u Božje prisustvo,
To znači znati da je svaki ajet dah Gospodara svjetova,
I da ste vi neposredni adresat.
Ako želite postati "Kalimullah",
Ako želite da vas Bog pozove po imenu,
Morate skinuti sandale vezanosti,
Morate se distancirati od buke svijeta,
Morate kleknuti u čistoj samoći, s abdestom i prisutnošću,
Pred riječju koja je došla s neba,
I recitirati tužnim glasom,
Ne da biste čuli, već da biste bili saslušani.
Tada će Kur'an postati intiman s tobom,
I kada postaneš njegov mahrem,
On će skinuti veo s tvog lica,
I odvesti te na gozbu svjetlosti.
I u toj samoći,
u tom trenutku kada nema zvuka osim kucanja tvog srca i disanja ajeta,
glas se diže iz drveta tvoje duše:
"Zaista, ja sam Allah, Gospodar svjetova."
I više nisi ista osoba koja si bila prije.
Postao si glasnogovornik vlastitog srca.
Your Comment