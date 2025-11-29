Važni adabi učenja Časnog Kur'ana

Međunarodna novinska agencija Al-Bayt (AS) Naša djeca: Usred noći, u tišini u kojoj čak ni zvijezde ne bježe, ajet iz sure Al-Kasas me pozvao:

„Kada su došli, pozivač je pozvao s desne obale doline, na blagoslovljenom mjestu drveta: 'O Musa, zaista sam ja Allah, Gospodar svjetova.'“

Ustao sam. Ne nogama, već srcem.

U tom trenutku, planina se uzdigla u meni.

Rekoh sebi: Šta je Musa vidio što mu je zadrhtalo srce, a dušu smirilo?

Šta je čuo što ga je natjeralo da ne čuje nikakav zvuk osim glasa Istine?

I odjednom, glas u meni je šapnuo:

Ako previše žudiš da čuješ Božiji glas, čitaj Kuran!

Ali ne kao čitanje knjige da bi se učili,

Već kao ulazak u sveta mjesta,

Kao odlazak na planinu Tur,

Golim srcem, bosim nogama, golom dušom...

Kur'an nije knjiga koju treba čitati očima i razumjeti umom.

Kur'an je Božji šapat srcima koja imaju uši.

Adabi učenja nisu samo vanjski adabi;

Oni znače znati da ste ušli u Božje prisustvo,

To znači znati da je svaki ajet dah Gospodara svjetova,

I da ste vi neposredni adresat.

Ako želite postati "Kalimullah",

Ako želite da vas Bog pozove po imenu,

Morate skinuti sandale vezanosti,

Morate se distancirati od buke svijeta,

Morate kleknuti u čistoj samoći, s abdestom i prisutnošću,

Pred riječju koja je došla s neba,

I recitirati tužnim glasom,

Ne da biste čuli, već da biste bili saslušani.

Tada će Kur'an postati intiman s tobom,

I kada postaneš njegov mahrem,

On će skinuti veo s tvog lica,

I odvesti te na gozbu svjetlosti.

I u toj samoći,

u tom trenutku kada nema zvuka osim kucanja tvog srca i disanja ajeta,

glas se diže iz drveta tvoje duše:

"Zaista, ja sam Allah, Gospodar svjetova."

I više nisi ista osoba koja si bila prije.

Postao si glasnogovornik vlastitog srca.