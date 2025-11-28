13 Sirijaca ubijeno, 25 povrijeđeno u izraelskoj agresiji na predgrađe Damaska

Žrtve, kako je sirijska televizija izvijestila u petak, dogodile su se u noćnom izraelskom napadu helikopterima i dronovima na grad Beit Jinn u predgrađu Damaska ​​nakon što su izraelske snage ušle u grad i bile okružene lokalnim stanovnicima, što je izazvalo pucnjavu i sukobe.

„Helikopteri okupacijske vojske i njihova artiljerija granatirali su Beit Jinn, koji se nalazi u podnožju planine Hermon, jugozapadno od Damaska, što je rezultiralo 13 poginulih i ranjenih 25 civila“, navodi se u izvještaju, ne precizirajući broj povrijeđenih i obim štete.

Sirijski informativni kanal — Al-Ikhbariyah Syria — potvrdio je da se napad poklopio s ulaskom izraelskih vojnika u grad Beit Jinn, dok je okolna područja granatirala režimska artiljerija.

Vijesti su naglasile da je granatiranje uslijedilo nakon sukoba između lokalnih stanovnika i patrole izraelske okupacijske vojske koja je prodrla u južni grad i „otela“ trojicu mladića.

Nakon dvosatne žestoke razmjene vatre, izraelski vojnici su bili prisiljeni da se povuku iz Beit Jinna i premjeste na brdo Butt al-Warda na periferiji grada.

Izraelski mediji su priznali da je šest pripadnika režimskih snaga ranjeno u oružanim sukobima, uključujući troje teško, navodeći da je okupaciona vojska bila izložena "iznenadnoj zasjedi" koja je zbunila vojnike i dovela do intervencije dodatnih rezervnih jedinica zajedno s ratnim avionima u pokušaju da se otvori siguran prolaz.

Izraelski mediji su odbili dati daljnje detalje o agresiji na Beit Jinn, koji je svjedočio porastu raseljavanja lokalnog stanovništva i kretanja prema susjednim selima nakon čestih izraelskih agresija.

Nasilni napad dogodio se dan nakon što su izraelske snage izvele novi kopneni upad u selo Umm al-Luqas u ruralnom dijelu jugozapadnog grada Quneitra.

Zvanična novinska agencija SANA saopštila je da je izraelska jedinica od četiri vozila ušla u selo, izvršila raciju u kuće, a zatim se povukla.