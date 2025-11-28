Hamas: Pogubljenje palestinske omladine dio je genocidnog i plana čišćenja cionističkog režima

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Palestinski islamski pokret otpora (Hamas) reagirao je na pogubljenje dvojice palestinskih omladinaca na Zapadnoj obali od strane cionističke vojske u saopštenju u četvrtak navečer i oštro ga osudio.

Hamas je saopštio da je pogubljenje dvojice nenaoružanih palestinskih omladinaca izvršeno "na miran način i dok nisu predstavljali prijetnju".

U saopštenju se također navodi: „Ovaj čin još jednom otkriva kriminalni mentalitet koji upravlja ponašanjem okupatora i njihovo potpuno nepoštivanje krvi Palestinaca, izvan svakog zakona ili ljudskog običaja.“

Izražavajući saučešće zbog mučeništva dvojice mladića u Dženinu i svih mučenika palestinskog naroda, Hamas je naglasio da ovaj zločin nije izolovani incident, već nova karika u lancu genocida i sistematskog čišćenja koje je okupacioni režim koristio da cilja palestinski narod na Zapadnoj obali u očajničkom pokušaju da sprovede plan aneksije i raseljavanja.

Pokret je također dodao da brutalna vojna kampanja protiv guvernorata Zapadne obale, posebno njenog sjevernog dijela, dokazuje da je opcija otpora prirodan i legitiman odgovor na sve veće zločine i agresije okupacionog režima.

Hamas je pozvao mase palestinskog naroda i sve njegove komponente i snage da se ujedine u solidarnosti i sveobuhvatnom i jedinstvenom sukobu; jer je to najjači način da se odvrati okupator i osujete njegovi planovi koji ciljaju zemlju i narod Palestine.

Na kraju saopštenja, ovaj pokret je pozvao međunarodnu zajednicu, pravne i humanitarne institucije da preduzmu hitne mjere kako bi zaustavile sve češća pogubljenja na terenu; pogubljenja koja su postala zvanična politika okupacionog režima i provode se pred očima svijeta bez ikakvog odvraćanja ili odgovornosti.

Vrijedi napomenuti da su vojnici izraelskog režima danas, u četvrtak, na terenu pogubili dva mlada Palestinca u napadu na Dženin, uprkos njihovoj predaji.