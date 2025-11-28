Glavni grad Afganistana se mijenja / Građevinski radovi u Kabulu ušli su u odlučujuću fazu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glavni grad Afganistana posljednjih nekoliko mjeseci svjedočio je velikoj građevinskoj radionici, koja uključuje rekonstrukciju i asfaltiranje desetina glavnih i sporednih puteva; projekat koji se smatra jednim od najvećih infrastrukturnih projekata općine Kabul od promjene političke scene u Afganistanu 2021. godine.

Dok talibanska vlada insistira da projekat ima za cilj poboljšanje saobraćaja i renoviranje glavnog grada Afganistana, javno mnjenje i stručnjaci u zemlji ispituju ekonomske i društvene implikacije plana i dovode u pitanje hoće li projekat opstati u trenutnim teškim okolnostima u zemlji.

Posljednjih godina, Kabul se suočio s ozbiljnom erozijom svoje cestovne mreže zbog stalnih ratova, nedostatka popravki i lošeg urbanističkog planiranja. S obzirom na to da se broj stanovnika grada udvostručio u gotovo dvije decenije, pritisak na ulice se povećao i te ulice više ne mogu podnijeti milione automobila koji svakodnevno putuju.

Abdullah Habibi, inženjer saobraćaja, za Al Jazeeru kaže: Većina kabulskih ulica asfaltirana je prije 30 godina, a sada je u Kabulu registrovano oko milion automobila; Grad je projektovan za četvrtinu tog broja.

Dodaje da bi svako stvarno poboljšanje trebalo uključivati ​​proširenje cesta, promjenu kanalizacijskog sistema, poboljšanje padina i izgradnju tunela i mostova na mjestima s velikim prometom, a ne samo površinski premaz.

Glasnogovornik općine Kabul „Qari Zahid“ rekao je za Al Jazeeru: „Trenutna faza programa rekonstrukcije cesta usmjerena je na više od 450 kilometara glavnih ulica. Razvili smo sveobuhvatan plan za poboljšanje izgleda glavnog grada.

Plan uključuje potpunu rekonstrukciju i novo asfaltiranje ulica, proširenje prometnih traka na nekoliko glavnih ulica, izgradnju novih kanalizacijskih mreža kako bi se spriječile poplave, postavljanje integriranih niskoenergetskih svjetala i projektiranje trotoara te postavljanje novih prometnih znakova.

Zahid dodaje da je cijena projekta 122 milijuna dolara, koji u potpunosti financira talibanska vlada, a za njegovu provedbu odgovorni su afganistanski inženjeri i kompanije. Općina Kabul trenutno radi na više od 400 cestovnih i mostnih projekata.

Od početka projekta, mišljenja u Kabulu su pomiješana. Mnogi građani ga vide kao pozitivno, ali drugi su zabrinuti zbog zatvaranja ulica i njegovog utjecaja na njihova poduzeća.

„Godinama patimo od prometa.“ Loši putevi uzrokuju kvarove automobila i finansijske gubitke. Reforme su neophodne, ali problem je što je alternativnih ruta malo i otežavaju putovanje na posao.

„Rahim Naseri“, vlasnik trgovine, također kaže: Gradu su potrebne fundamentalne promjene, ali brza i kvalitetna implementacija će odrediti uspjeh projekta.

Uprkos dobrodošlici javnosti, projekat se suočava s velikim izazovima; Najveći je taj što je finansiranje vrlo teško u ekonomskoj klimi.

„Infrastruktura aktivira ekonomiju, ali joj je potrebna finansijska održivost“, kaže ekonomista Abdul Karim Sharif. „Ako nema dovoljno sredstava za održavanje puteva nakon što se izgrade, oni će ponovo biti uništeni nekoliko godina kasnije.“

Dodaje da povećanje komercijalne aktivnosti Kabula zavisi od kvaliteta puteva, posebno zbog nedostatka sistema javnog prevoza.

Prema njegovoj analizi, poboljšanje puteva moglo bi povećati komercijalnu aktivnost do 18% u naredne tri godine, ako planovi idu po planu.

Pored ekonomske dimenzije, obnova puteva u Kabulu ima jasne političke implikacije; talibanska vlada pokušava predstaviti sliku grada na putu ka obnovi i stabilnosti.

„Poboljšanje puteva nije samo uslužna mjera; ono ima psihološki i duhovni utjecaj“, kaže društvena istraživačica Leila Faiz. Kada ljudi vide da se grad poboljšava, osjećaj pripadnosti i nada u budućnost se povećavaju.

On naglašava da Kabulu treba sveobuhvatna vizija koja uključuje javni prijevoz, parkove, javne prostore i organiziranje neorganiziranih pijaca.

Abdul Karim Jawad, stručnjak za urbani razvoj, kaže da se Kabul nalazi na kritičnoj prekretnici. Između duge prošlosti propadanja i budućnosti koja teži da bude uređeniji i moderniji grad. Uspjeh projekta ovisi o kontinuiranom finansiranju, održavanju kvalitete gradnje, provođenju tekućih programa održavanja i integraciji izgradnje puteva u sveobuhvatni urbanistički plan.