Pregovori znače dijalog, a ne diktat; SAD moraju odustati od prenapuhanih zahtjeva

„Pregovori znače dijalog, a ne diktat, i mi odbacujemo sve što je zasnovano na diktatima“, rekao je visoki diplomata tokom intervjua za France 24 u Parizu u srijedu.

Nastavio je osuđivati ​​nedostatak istinske namjere američke strane, okrivljavajući je za odsustvo bilo kakvog tekućeg pregovaračkog puta.

„Razlog je jasan: U Americi nema volje za stvarne, poštene pregovore“, rekao je, podsjećajući da je Iran već dokazao svoju posvećenost diplomatiji u ranijim godinama.

Zvaničnik je naveo pridruživanje Islamske Republike pregovaračkom procesu koji je rezultirao nuklearnim sporazumom iz 2015. između Irana i zemalja svijeta, koji je Donald Trump odbacio tokom svog prethodnog mandata.

Također se osvrnuo na pregovarački proces koji je započeo ranije ove godine, ali je nepovratno prekinut nametnutim i ilegalnim zajedničkim izraelsko-američkim ratom protiv Irana.

Uprkos svemu tome, rekao je Araghchi, stav Teherana zaista izjednačava odbacivanje diplomatije, ali odbacivanje pregovora oblikovanih prisilom.

„Onog dana kada američka vlada objavi da je spremna da ostavi po strani nametnute i pretjerane zahtjeve i nastavi ozbiljan dijalog u kojem svi dobivaju, zasnovan na obostranim interesima, Iran nikada neće reći 'ne'“, rekao je.

„Ali mi sada ne vidimo tu spremnost. Ne žurimo. Čekamo i bit ćemo strpljivi dok SAD ne pokažu stvarnu namjeru umjesto prenapuhanih zahtjeva“, primijetio je ministar vanjskih poslova.

Intervju se također dotakao regionalne diplomatije i nedavnih medijskih tvrdnji u vezi s pismom koje je predsjednik Masoud Pezeshkian poslao saudijskom prijestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu.

Araghchi je oštro odbacio navode da se komunikacija odnosila na potencijalne razgovore između Irana i Sjedinjenih Država, uz posredovanje Rijada.

Međutim, izjavio je da Islamska Republika „potpuno vjeruje“ kraljevstvu u nuklearnom pitanju, tvrdeći da su se bilateralne veze i povjerenje između dvije strane poboljšavali posljednjih godina.

Zvaničnik je, u međuvremenu, ponovio da izazov s kojim se Iran suočava u vezi s nuklearnim dosijeom nije nedostatak posrednika, već pristup Washingtona pregovorima.

Prigovor na rezoluciju odbora IAEA

Araghchi se dalje osvrnuo na odbacivanje najnovije antiiranske rezolucije Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) od strane Islamske Republike, koja je zahtijevala brz i bezuvjetan pristup iranskim nuklearnim lokacijama pogođenim tokom izraelsko-američkog rata.

Rezolucija, rekao je, ignorira "realnost na terenu", uključujući napade i njihove posljedice.

Zvaničnik je napomenuo da je takvo bombardiranje civilnih nuklearnih lokacija bilo bez presedana i da agencija nije imala protokol za inspekciju nuklearnih objekata oštećenih bombama.

Pristup napadnutim lokacijama ostaje opasan zbog neeksplodirane municije, hemijske i radioaktivne kontaminacije i rizika od ponovnih izraelskih ili američkih napada, što čini novi okvir vođen sigurnošću neophodnim prije nego što inspektori mogu pristupiti oštećenim područjima, rekao je.

Pozvao je članove odbora da izbjegavaju daljnje eskalacijske odluke dok se ne finalizira takav novi okvir kojim se definira način inspekcije pogođenih objekata.

„Izrael i SAD su podcijenili snagu Irana“

Govoreći o pitanju rata, Araghchi je rekao da su izraelski režim i Sjedinjene Američke Države pogrešno procijenili nivo snage Irana tokom rata, u kojem su iranske rakete pogađale neprijateljske ciljeve „sa rastućom snagom i preciznošću“ kao odmazdu.

Podsjetio je da je odmazda prisilila i Tel Aviv i Washington da zatraže prekid vatre, uprkos njihovim ranim zahtjevima za „bezuvjetnu predaju“ Irana.

O razmjeni zatvorenika s Francuskom

Araghchi je također komentirao slučaj francuskih državljana Cécile Kohler i Jacquesa Parisa.

Ove osobe su ranije bile pritvorene u Iranu zbog optužbi za špijunažu, ali su sada u francuskoj ambasadi u Teheranu gdje čekaju dozvole za izlazak u iščekivanju razmjene s iranskom akademicom Mahdieh Esfandiari, koja je uhapšena u Francuskoj u februaru zbog svog propalestinskog aktivizma.

„Ova razmjena je već dogovorena između Irana i Francuske i postignut je sporazum. Sve na našoj strani je spremno. Sada čekamo da se završe pravni i sudski procesi u obje zemlje“, rekao je ministar vanjskih poslova.

Dodao je da vremenski okvir za razmjenu, međutim, zavisi od rasporeda francuskih sudskih postupaka, posebno od predstojećeg saslušanja Esfandiari. Saslušanje u Francuskoj zakazano je za sredinu januara. U zavisnosti od trajanja sudskih postupaka, proces bi mogao biti završen u roku od jednog ili dva mjeseca. Ali najkasnije do sredine januara, razmjena zatvorenika će se održati, pod uslovom da francuski sud okonča svoj proces.