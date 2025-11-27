Papa upozorava na Treći svjetski rat

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Papa Lav XIV, vođa svjetskih katolika, upozorio je tokom svog prvog stranog putovanja u Tursku da svijet doživljava "neviđeni nivo nasilja i sukoba" i da je u toku "regionalni Treći svjetski rat". Rekao je da budućnost čovječanstva ovisi o odlukama koje se pridržavaju pravde i mira.

Papa Lav, prvi američki papa u historiji Vatikana, izjavio je u svom govoru u Ankari da „ambicije i izbori koji gaze pravdu i mir“ prijete globalnoj stabilnosti. Rekao je da su mnoge postojeće tenzije rezultat „ekonomskih i vojnih strategija“ svjetskih sila koje su podstakle eskalaciju sukoba.

Također je na sastanku s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom naglasio da ne bismo trebali popustiti rastućem trendu nasilja u svijetu, rekavši: „Budućnost čovječanstva je u pitanju.“ Erdogan je, zauzvrat, pozdravio papin „precizan stav“ o Palestini i izrazio nadu da će posjeta pomoći u smanjenju tenzija; Papa Lav bi trebao posjetiti Liban nakon Turske.