Nouri al-Maliki: Irak neće biti dio "Abrahamovog sporazuma" niti bilo kakvog sigurnosnog sporazuma s Izraelom

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), "Nouri al-Maliki", šef koalicije Država prava, u televizijskom intervjuu za kanal "Shams", izrazio je niz svojih političkih stavova o izborima, koalicijama, formiranju vlade, unutrašnjim i vanjskim odnosima i diskusijama o sljedećoj fazi.

U ovom intervjuu, al-Maliki je rekao: "Ko god je pokušao da nas slomi, i sam je slomljen, a mnogi od njih su napustili politički proces." Naglasio je da je politička elita insistirala na održavanju izbora na vrijeme po svaku cijenu.

„Velika izlaznost na izborima rezultat je javnog mnjenja“, dodao je. Napomenuo je da su postojali domaći i strani napori da se izbori odgode.

U vezi s iračkim izbornim zakonom, Maliki je rekao: „Njegova najveća slabost je sistem kvota“, a danas postoje široko rasprostranjeni zahtjevi za reviziju zakona nakon trenutnih rezultata.

Na nacionalnom frontu, izjavio je: „Irak će biti stabilan samo kada sve njegove frakcije budu stabilne.“ Naglasio je: „Ne vidim da su suniti u Iraku marginalizirani; oni koji to tvrde su gubitnici.“

U vezi s kurdskim pitanjem, Maliki je također rekao: „Kurdi su platili visoku cijenu zbog politike Baath režima“ i da će se razlike između Bagdada i Erbila riješiti samo „zakonodavstvom“, a ne privremenim sporazumima. Dodao je: „Šiiti razumiju ugnjetavanje Kurda u incidentima Anfal i hemijskim oružjem“ i da politički proces zahtijeva „dijalog u Erbilu kako bi se riješile mnoge složenosti.“

Što se tiče formiranja buduće vlade, Maliki je naglasio: „Ovaj proces zavisi od dogovora i vlada se može formirati u roku od mjesec dana nakon objave rezultata.“ Pozvao je Kurde da što prije predstave predsjednika i pozvao je sunite da izaberu „predsjednika parlamenta“.

Što se tiče regionalnih i međunarodnih odnosa, Maliki je rekao: „Ne želimo biti dio sukoba između Irana i Sjedinjenih Država, već želimo igrati posredničku ulogu.“ Dodao je: „Naoružane grupe su spremne da se integrišu u vladu i predaju teško naoružanje.“

Upozorio je da će se budući premijer suočiti s velikim problemima, posebno s finansijskom krizom, rekavši: „Okvir koordinacije postavio je određene karakteristike za premijera.“ Maliki je također negirao glasine o smjeni „Mohameda Shie Al-Sudanija“ s mjesta premijera.

Zaključio je rekavši: „Nedavni događaji i ratovi doveli su do preispitivanja stavova“ i naglasio: „Irak neće biti dio Brahimijevog sporazuma ili bilo kakvog sigurnosnog sporazuma s Izraelom.“