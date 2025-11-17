Izraelski ministar poziva na atentat na zvaničnike Palestinske uprave ako UN podrži palestinsku državu

Ben-Gvir je to izjavio na sastanku svoje ekstremističke stranke Otzma Yehudit u ponedjeljak, nekoliko sati prije glasanja Vijeća sigurnosti UN-a o rezoluciji o Gazi koju su sastavile SAD.

U nacrtu rezolucije navodi se da bi mogli postojati uslovi za "kredibilan put ka palestinskom samoopredjeljenju i državnosti" dok "ponovni razvoj Gaze napreduje i kada se program reformi PA vjerno provodi".

Ben-Gvir je nazvao visoke zvaničnike PA "teroristima" i insistirao da palestinska država nikada ne smije biti uspostavljena.

„Ako ubrzaju priznavanje palestinske ... države, a UN prizna palestinsku državu, treba narediti ciljane atentate na visoke zvaničnike Palestinske uprave...“, dodao je.

Ben-Gvir je također rekao da palestinski predsjednik Mahmoud Abbas treba biti uhapšen ako glasanje u UN-u unaprijedi ideju palestinske državnosti, napominjući da je samica „spremna za njega“ u izraelskom zatvoru Ketziot.

Nacrt rezolucije bi se nastavio nakon sporazuma o prekidu vatre između Izraela i palestinske grupe otpora Hamas, koji je stupio na snagu 10. oktobra i okončao dvogodišnji genocidni rat Izraela protiv Gaze.

Prijedlog također predviđa višefazni proces kojim bi se Gaza predala međunarodnim stabilizacijskim snagama koje će nadgledati razoružanje Hamasa.

Osim toga, Gaza će biti stavljena pod vlast tehnokratske palestinske administracije koja će u konačnici odgovarati takozvanom „odboru za mir“ kojim predsjedava američki predsjednik Donald Trump.

Hamas i druge palestinske frakcije odbacile su „opasnu“ rezoluciju koju su SAD podnijele Vijeću sigurnosti UN-a kao „pokušaj podvrgavanja Pojasa Gaze međunarodnoj vlasti“.

U saopštenju su odbacili svako strano vojno prisustvo unutar Pojasa Gaze i svaku klauzulu koja se odnosi na razoružanje ili narušavanje „prava palestinskog naroda na otpor“.

Formulacija rezolucije „otvara put vanjskoj dominaciji nad palestinskim nacionalnim donošenjem odluka prenošenjem uprave Gaze i rekonstrukcije na međunarodni, nadnacionalni entitet sa širokim ovlaštenjima, čime se Palestincima oduzima pravo da sami upravljaju svojim poslovima“.

Govoreći u subotu, Ben-Gvir je tvrdio da „ne postoji palestinski narod“ i da su Palestinci „skup imigranata iz arapskih zemalja“.