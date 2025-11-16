Alaa Al-Khatib u intervjuu za ABNA: Izbori su bili sukob između "iračke odluke" i "američke volje" / Uticaj Washingtona pod sjenom narodne volje!

Prema podacima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), nakon održavanja iračkih parlamentarnih izbora i značajnog učešća građana u ovom periodu, politička atmosfera u zemlji ušla je u novu fazu preraspodjele moći i formiranja novih ravnoteža.

S jedne strane, rezultati ukazuju na povećanje težine struja bliskih "Koordinacijskom okviru" i pristalica Narodnih mobilizacijskih snaga u budućem parlamentu, a s druge strane, ističu relativno smanjenje utjecaja struja povezanih sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U međuvremenu, politički analitičari smatraju da je u trenutnom procesu najvažnije povećanje nacionalne svijesti i povećanje javnih zahtjeva koji naglašavaju neophodnost nezavisnog donošenja odluka i održavanja iračkog suvereniteta.

Prema riječima Alaa al-Khatiba, poznatog iračkog analitičara, iako sami rezultati izbora ne određuju strukturu buduće vlade, oni su, zajedno sa širokim učešćem javnosti, utrli put jačanju uloge pokreta otpora, aktiviranju Snaga narodne mobilizacije i redefiniranju odnosa Bagdada s Washingtonom i drugim regionalnim strankama. Ovi događaji obećavaju novu eru u iračkoj politici; eru u kojoj je „iračka odluka“ postala važnija nego ikad.

Alaa al-Khatib je irački pisac i politički analitičar, bivši profesor na Univerzitetu u Rotterdamu, urednik recenziranog naučnog časopisa „Al-Hurra“ za objavljivanje naučnih istraživanja, urednik časopisa „Al-Mustaqbal“, predsjednik studijskog i diskusijskog kluba „Al-Kalima“ u Londonu i član upravnog odbora Centra „Al-Rafidain“.

Uticaj SAD-a u Iraku: Opada ili se transformiše?

U intervjuu za novinsku agenciju ABNA, Alaa Al-Khatib je, odgovarajući na pitanje da li se smanjio utjecaj Washingtona na odluke iračkog parlamenta, s obzirom na rezultate izbora i pad udjela struja bliskih Sjedinjenim Državama, i zašto?, rekao: "Ne vjerujem da se utjecaj Washingtona u Iraku smanjio, ali ne iz ove perspektive. Postoji još jedno pitanje, a to je rast nacionalne svijesti unutar iračkog društva, koje snažno odbacuje svaki američki utjecaj; posebno nakon što je Trump poslao službenog izaslanika i prekršio diplomatske principe. Zaobišao je uobičajeni diplomatski put - ambasade - i pokušao nametnuti jednačinu u Iraku, baš kao što je poslao ličnog izaslanika u Liban; ali irački narod je odbacio ovu jednačinu i krenuo u suprotnom smjeru. Ovo pitanje je sada postalo vrlo jasno."

Posljedice izbora za koalicije i pokrete otpora

Irački stručnjak Al-Khatib je o utjecaju pobjede „Koalicije za izgradnju i razvoj“ i pokreta otpora na iračku vanjsku politiku, posebno odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i Iranom, rekao: „Pobjeda Koalicije za izgradnju i razvoj i pokreta otpora nije finalizirana i još nije 100% jasna. Štaviše, ovaj broj mjesta ne određuje oblik buduće vlade niti način na koji ona interaguje s međunarodnom i regionalnom stvarnošću. Zašto? Zato što je Koalicija za izgradnju i razvoj, na primjer, istina da je osvojila 45 ili 46 mjesta, ali deset od tih mjesta pripada sunitskoj braći; stoga, zapravo ima oko 35 ili 36 mjesta. Neki od ovih predstavnika također ne dijele stavove premijera i više su u skladu s okvirom koordinacije i pokretima otpora. Stoga, mogu doći do promjena u procesu izbora premijera i formiranja buduće vlade.“

Dodao je: „Ako okvir koordinacije nastavi dominirati parlamentom - a sada kada imaju više od 187 mjesta - imat će pravo da u narednim danima odobre zakon o Snagama narodne mobilizacije, koji je odgođen iz prethodnog perioda. To znači pobjedu pro-Hashd snaga i snaga koje ne žele da Irak bude ovisan o Sjedinjenim Državama i da djeluje po naređenjima. Oni ne žele da službeni ili lični izaslanik američkog predsjednika kontrolira iračku politiku; žele da to bude isključivo iračka odluka. Pogotovo jer su Snage narodne mobilizacije institucija koja štiti zemlju i stvorila veliku stabilnost u sigurnosnoj i društvenoj sferi. Stoga se ova moć ne može ignorirati kako bi se zadovoljila Amerika.“

Uloga Snaga narodne mobilizacije u sigurnosti i političkom odlučivanju

Kao odgovor na pitanje kako su rezultati izbora i povećano učešće naroda promijenili pogled iračkog društva na politiku Washingtona i struje koje je podržavaju, Al-Khatib je objasnio: "Povećanje učešća je svakako učinkovito, posebno za blokove Okvira koordinacije koji su osvojili veliki broj mjesta. S druge strane, pobjeda gospodina Al-Sudanija također se bilježi kao nekoga ko je blizak Okviru. Dakle, suočavamo se s važnim pitanjem: Okvir je uspio okupiti ovaj broj mjesta. Gospodin Al-Sudani se ne može postaviti na suprotnu stranu ili protiv ovih grupa. Vjerujem da postoji proces razumijevanja i dijaloga između njih koji će dati rezultate i vjerojatno ćemo svjedočiti formiranju vrlo specifične vlade. Nije potrebno da ova vlada bude bliska Washingtonu, niti će biti potpuno protiv Washingtona. Mnogi Iračani žele uravnotežen odnos sa Sjedinjenim Državama, a ne odnos zasnovan na dominaciji i kontroli i slanju izaslanika koji određuju iračku politiku.”

Dodao je: „SAD žele da se približe Iraku. Znak toga je da su pristale na novi ugovor o prodaji oružja Iraku. Ali postoji fundamentalni čvor za SAD, a to je pitanje Snaga narodne mobilizacije. Ne mislim da će SAD moći nametnuti odluku o raspuštanju ili spajanju Snaga narodne mobilizacije, ili spriječiti glasanje o tome, jer će sada o tome odlučivati ​​parlamentarna većina.”

Povećanje učešća javnosti i njegov uticaj na parlamentarnu moć struja

Kao odgovor na pitanje kakve se promjene u prioritetima sigurnosti i odbrane Iraka – uključujući borbu protiv terorizma i ulogu Snaga narodne mobilizacije – mogu očekivati ​​s obzirom na neuspjeh američke osovine, ovaj irački istraživač i profesor je rekao: „Kao što sam rekao, uloga Snaga narodne mobilizacije je veoma važna i igrat će aktivnu ulogu u političkoj i vojnoj areni. Domaći i strani protivnici ne mogu spriječiti aktivnosti Snaga narodne mobilizacije.“ Vidjeli smo da je iračko društvo odbacilo sve one koji su se suprotstavili ili protestovali protiv zakona Hašd i glasali za pro-Hašd pokrete. To je vrlo jasno i ne mislim da će biti drugog puta.”

Nastavio je, odgovarajući na drugo pitanje o tome da li se može očekivati ​​da će pokreti otpora dobiti veću moć u parlamentu i donošenju važnih odluka sa značajnim povećanjem učešća javnosti: „Povećanje učešća i veliki obim javnog prisustva dat će veliku moć pobjedničkim blokovima. Svakako, veliko učešće, posebno za blokove koji su osvojili veliki broj mjesta - posebno šiitske blokove i formacije - pružit će veliku snagu i učiniti njihov glas vrlo glasnim u parlamentu. To će im također omogućiti da nametnu svoju volju političkim procesima u Iraku.”