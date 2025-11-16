Posjet Bijeloj kući; od vojnih ugovora do normalizacije odnosa sa cionističkim režimom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Rijad i Washington finaliziraju neviđeni okvir za normalizaciju odnosa između Saudijske Arabije i Izraela.

Prema onome što je otkrila cionistička publikacija Israel Hayom, u toku su intenzivni pregovori između savjetnika saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana i američkih zvaničnika o zaključenju sveobuhvatnog paketa koji uključuje odbrambeni pakt, prodaju borbenih aviona F-35 i ekonomske sporazume. Međutim, ovi razgovori, koji su usmjereni na ograničenu normalizaciju odnosa s Izraelom, pokrenuli su ozbiljna pitanja o njihovim posljedicama po palestinski cilj i regionalnu stabilnost.

Pakt o odbrani i naoružanju: Korak za mir ili moć?

Saudijska Arabija traži odbrambeni sporazum sličan sporazumu između SAD-a i Katara, a Pentagon je odobrio prodaju naprednih borbenih aviona F-35, ali podložno odobrenju Kongresa i potpisu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nedavna vojna saradnja, uključujući akciju Saudijske Arabije da presretne iranske dronove koji su se kretali prema Izraelu u junu 2025. godine, ukazuje na sve veću koordinaciju između Rijada i Tel Aviva. Ali ovo približavanje izazvalo je zabrinutost da se palestinska prava ignorišu dok Palestinci i dalje pate pod pritiskom izraelske okupacije.

Normalizacija i šutnja o Palestini

Tekući pregovori, koji bi trebali dostići kritičnu fazu tokom bin Salmanove posjete Bijeloj kući u utorak, 19. novembra 2025. godine, uključuju i zahtjev Saudijske Arabije za civilne nuklearne objekte, zahtjev koji Izrael još nije u potpunosti prihvatio.

U međuvremenu, nedostatak bilo kakvog spominjanja opipljivih obaveza za podršku palestinskim pravima ili zaustavljanje izraelskih akcija u Gazi i na Zapadnoj obali izazvao je kritike.

Razgovori, koji se održavaju uz podršku američke vlade i imaju za cilj jačanje strateškog položaja Saudijske Arabije i Izraela u regiji, mogli bi promijeniti jednačinu na Bliskom istoku. Međutim, za mnoge u arapskom svijetu ostaje pitanje hoće li normalizacija odnosa s Izraelom, čak i suočeni s kontinuiranom palestinskom patnjom, doći po cijenu gubitka dugogodišnjih regionalnih principa.