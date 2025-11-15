Hamas pozvao Arapsku ligu da zauzme jasan stav o humanitarnoj krizi u Gazi

„Humanitarna katastrofa koja se odvija u Pojasu Gaze, a koja se pogoršala početkom zime, zahtijeva jasan stav Arapske lige, zasnovan na njenoj osnivačkoj povelji i principima Organizacije islamske saradnje“, rekao je Hazem Qasem, glasnogovornik grupe sa sjedištem u Gazi, u saopštenju u subotu.

Dodao je da stanovništvo Gaze i dalje trpi genocid, suočavajući se s ograničenom pomoći, ometanim naporima obnove i kontinuiranom opsadom – sve usred izuzetno teških životnih uslova.

U međuvremenu, Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA) pozvala je da se dozvoli ulazak materijala za sklonište u ratom razoreni Pojas Gaze, gdje su obilne kiše poplavile šatore raseljenih civila, pogoršavajući već tešku humanitarnu situaciju.

„Zima je stigla u Gazu“, napisala je agencija UN-a u objavi objavljenoj na platformi društvenih medija X u subotu. „Zimske kiše u Gazi čine uslove još očajnijim. Porodice se sklanjaju gdje god mogu, uključujući i improvizirane šatore.“

UNRWA je naglasila da posjeduje osnovne zalihe za sklonište potrebne u Gazi kako bi pomogla stanovnicima tokom zimskih mjeseci.

Ujedinjene nacije su u petak izvijestile da je Izrael odbio 23 zahtjeva za humanitarnu pomoć od početka primirja u Gazi 10. oktobra, što je rezultiralo time da je spriječena dostava vitalnih zaliha pomoći u regiju.

„Milioni hitno potrebnih skloništa ostaju zaglavljeni u Jordanu, Egiptu i Izraelu, čekajući odobrenje za ulazak u Gazu“, rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare.

Rekao je da su „od početka primirja 10. oktobra izraelske vlasti odbile 23 zahtjeva devet naših partnera da unesu skoro 4.000 paleta kritičnih potrepština, uključujući šatore, setove za brtvljenje i uokviravanje, posteljinu, kuhinjske setove i ćebad.“

Dujarric je upozorio da eskalirajući uslovi povećavaju opasnost s kojom se suočavaju civili, napominjući da „teški životni uslovi također povećavaju izloženost ljudi eksplozivnim sredstvima, a djeca su među onima koji su najviše izloženi riziku.“

„Od prekida vatre, naše kolege koje rade na razminiranju zabilježile su više od 10 povreda od eksplozivnih opasnosti“, rekao je.

Visoki zvaničnik UN-a dodao je da je rizik „dodatno pogoršan izuzetno ograničenom geografskom veličinom Gaze, što ostavlja malo prostora za izbjegavanje područja gdje se mogu nalaziti neeksplodirana ubojna sredstva.“

Dujarric je istakao ozbiljnost potencijalnih opasnih zona, navodeći da „čak i minimalna kontaminacija može imati široko rasprostranjene i razorne posljedice“.

Podvukao je potrebu „za potpunim i održivim otvaranjem postojećih i dodatnih prijelaza, odobrenjem ulaska daljnjih kritičnih predmeta i opreme, te sveobuhvatnim olakšavanjem našeg rada i rada naših nevladinih partnera.“