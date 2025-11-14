Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon posjete Libanu, delegacija američkog Ministarstva finansija optužila je vladu i njene saveznike za "slabost u suočavanju s Hezbollahom". Međutim, nakon ove posjete, postali su očigledni znaci trenutnog poštivanja zahtjeva Washingtona od strane vlade.

Centralna banka Libana, na čelu s Karimom Saidom, priprema cirkular kojim bi se smanjio prag za identifikaciju klijenata mjenjačnica sa 10.000 dolara na 1.000 dolara, potez za koji stručnjaci kažu da bi mogao dovesti do širenja neformalnog tržišta valuta i povećane aktivnosti špekulanata.

Politički izvori u Bejrutu kažu da je odluka donesena kao odgovor na direktan pritisak američke delegacije.

Tokom sastanaka s libanskim zvaničnicima, delegacija ih je optužila da "nisu ispunili svoje obaveze protiv Hezbollaha" i pozvala na strožu kontrolu novčanih tokova i transfera valuta.

Ali kontroverzna prekretnica putovanja, kako je otkrio Al-Akhbar Lebanon, dogodila se tokom tajnog sastanka između delegacije i grupe libanskih političara u domu predstavnika Fouada Makhzoumija, kada je američki član delegacije, Rudolph Atallah, oštrim riječima upozorio da će "ako se neaktivnost nastavi, sam Izrael poduzeti mjere".

Ali u neočekivanom odgovoru na ovaj komentar, američki član delegacije, Nadim Al-Jamil, libanski zastupnik i anti-Hezbollahova ličnost, odgovorio je: „Čekali smo ovaj trenutak četrdeset godina!“

Ova rečenica je u praksi protumačena kao dobrodošlica izraelskoj vojnoj akciji protiv Libana i znak je dubokog raskola unutar libanske političke strukture; raskola u kojem su se neke snage, umjesto očuvanja nacionalnog jedinstva, svrstale uz Tel Aviv.

Istovremeno, ekonomski stručnjaci upozoravaju na finansijske i političke posljedice novih akcija centralne banke. Oni vjeruju da bi politike provedene pod pritiskom Washingtona mogle smanjiti kontrolu vlade nad tržištem gotovine i oslabiti ekonomsku nezavisnost Libana.