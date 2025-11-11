Izraelskoj vojsci nedostaje 1.000 vojnika zbog prijetnje novim ratom protiv Libana

Prema vijestima na web stranici Ynet, brigadni general Shai Tayeb, koji vodi Odjeljenje za planiranje i upravljanje osobljem izraelske vojske, obavijestio je Pododbor Kneseta (parlamenta) za osoblje izraelske vojske da režim mora proširiti krug pojedinaca koji ispunjavaju uslove za službu.

Također je istakao da se predviđa značajno smanjenje broja vojnika do januara 2027. godine.

„Moramo se pripremiti u narednih pet godina za 36 mjeseci službe i 70 dana rezervne dužnosti godišnje“, rekao je Tayeb.

Objava slijedi nakon poziva Tel Aviva Libanskim oružanim snagama (LAF) da provedu racije od kuće do kuće u južnom Libanu kako bi zaplijenili oružje Hezbollaha – zahtjev koji je vojska arapske nacije odlučno odbila.

Novinska agencija Reuters u ponedjeljak je citirala neimenovane libanske sigurnosne izvore koji su rekli da Izrael vrši pritisak na libansku vojsku da usvoji čvršći pristup u demontiranju Hezbollaha, uključujući pretrese privatnih rezidencija na jugu u potrazi za oružjem.

Izviješteno je da je libanska vojska odbila zahtjev, upozoravajući da bi takve akcije mogle izazvati građanske nemire i da bi ih stanovnici doživjeli kao „podređenost Izraelu“.

„Zahtijevaju da vršimo pretrage kuća, a mi to nećemo učiniti“, citirao je Reuters libanonskog zvaničnika.

Zahtjev je prenesen putem mehanizma prekida vatre koordiniranog između Washingtona, Tel Aviva, Bejruta, Pariza i Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL). Nakon odbijanja libanonske vojske, izraelski zračni napadi i prekogranični napadi su značajno eskalirali.

Libanonski sigurnosni i službeni izvori također su rekli Reutersu da je komandant Hezbolaha ubijen u ponedjeljak u izraelskom zračnom napadu na autoput Sarafand-Baysareh na jugu Libana.

Neimenovani izvor libanonske vojne obavještajne službe identificirao je žrtvu kao Samira Alija Faqiha.

Zvanična libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je Faqih ubijen u izraelskom napadu dronom usmjerenom na njegov automobil.

Prema libanskim medijima, izraelski ratni avioni izveli su u ponedjeljak oko 20 zračnih napada na položaje Hezbollaha u istočnom i južnom Libanu, lansirajući oko 40 raketa zrak-zemlja.

U ponedjeljak je Mahmoud Qomati, zamjenik šefa Političkog vijeća Hezbollaha, potvrdio stav grupe protiv razoružanja.

Naglasio je da je njihovo oružje neophodno za očuvanje postojanja i snage Libana, djelujući kao sredstvo odvraćanja od potencijalne izraelske agresije.