Iračani glasaju na parlamentarnim izborima kako bi oblikovali političku budućnost

Biračka mjesta će se zatvoriti u utorak u 18:00 sati po lokalnom vremenu (15:00 GMT) bez produženja.

Oko 21 milion Iračana ima pravo glasati za članove parlamenta od 329 mjesta, koji će, pak, izabrati predsjednika i dati povjerenje novoj vladi.

U nedjelju su pripadnici iračkih sigurnosnih snaga i interno raseljeno stanovništvo izašli na birališta na prijevremeno glasanje.

Prema riječima izbornih zvaničnika, rezultati se očekuju u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta, a zvanična potvrda će uslijediti nakon što se razmotre sve žalbe.

Premijer Mohammed Shia al-Sudani opisao je izbore kao održane "u sigurnoj i stabilnoj atmosferi", pohvalivši sigurnosne snage za održavanje reda.

"Izbori potvrđuju princip mirnog prenosa vlasti, a vlada je tome posvetila veliku pažnju", rekao je novinarima nakon što je glasao u Bagdadu.

Naglasio je da se izbori održavaju na svoj ustavni datum i u prisustvu međunarodnih posmatrača "kako bi se predstavila jasna slika izbornog procesa".

Al-Sudani, izabran 2022. godine, traži drugi mandat i očekuje se da će osigurati značajan blok.

Sadašnji parlament, u kojem dominiraju šiitske stranke i blokovi, započeo je svoj mandat 9. januara 2022. godine, a završava se 8. januara 2026. godine.

Po zakonu, Irak mora održati zakonodavne izbore najmanje 45 dana prije kraja parlamentarnog mandata.

Sljedećeg premijera bira ona koalicija koja može pregovarati o saveznicima kako bi postala najveći parlamentarni blok.

Tri grane vlasti u Iraku tradicionalno su podijeljene po sektama: predsjedništvo pripada Kurdima, premijer šiitima, a predsjednik parlamenta sunitima, osiguravajući da su svi segmenti društva zastupljeni u vladi.