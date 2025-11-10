Palestinska tijela koja je vratio Izrael pokazuju znakove vađenja organa

Dr. Ghassan Abu Sittah, britansko-palestinski hirurg, rekao je u nedjelju da je vidio „fotografije tijela koja je palestinsko Ministarstvo zdravstva primilo od izraelske vojske“, koje jasno pokazuju „hirurški uklonjena pluća, srce, bubrege i jetru; urađeno na profesionalan, hirurški način, korištenjem oštrih pila za kosti, bez oštećenja okolnog tkiva.“

„Ova tijela su također imala opekotine od tekućeg dušika na koži, ali nije bilo drugih povreda. Malo je vjerovatno da su organi izvađeni nakon smrti. Sva ova tijela pripadala su Palestincima čije su porodice rekle da su bili živi zatočeni. Dakle, sve ovo u velikoj mjeri ukazuje na vađenje organa... Svaki organ je uklonjen kao da je spreman za transplantaciju“, dodao je.

Abu Sittah je napomenuo da su fotografije snimljene 17. oktobra, ubrzo nakon što je Izrael predao 120 tijela.

Njegova zapažanja slažu se s izvještajima direktora Ureda za medije Vlade Gaze, Ismaila al-Thawabte, koji je rekao da su izraelske snage ukrale organe od preminulih Palestinaca. Zahtijevao je hitnu međunarodnu istragu.

Al-Thawabta je opisao desetine osakaćenih tijela kojima nedostaju vitalni dijelovi, uključujući oči, udove i unutrašnje organe.

„Kada smo pregledali tijela, otkrili smo da nedostaju veliki dijelovi; bilo je polovica tijela, tijela bez glava, bez udova, bez očiju i bez unutrašnjih organa“, rekao je.

Od stupanja na snagu sporazuma o prekidu vatre u Gazi 10. oktobra, Izrael je predao 300 palestinskih tijela, koja pokazuju nepogrešive znakove mučenja i zlostavljanja.

Prema Vladinom uredu za medije Gaze, ostaci pružaju „uvjerljive dokaze o pogubljenjima na terenu i brutalnom mučenju“, uključujući tragove vješanja i tragove konopaca na vratovima, rane od vatrenog oružja iz neposredne blizine „koje potvrđuju namjerna pogubljenja na terenu“, ruke i noge vezane plastičnim omotačima, poveze na očima, gnječenje pod izraelskim tenkovskim gusjenicama, te prijelome, opekotine i duboke rane koje ukazuju na „teško fizičko mučenje“.

„Pozivamo na hitno osnivanje nezavisne međunarodne istražne komisije koja će istražiti ove gnusne zločine i pozvati izraelske lidere na odgovornost za ratne zločine počinjene nad našim narodom u Pojasu Gaze“, saopćio je Ured.

Od kada je izraelski režim započeo genocidni napad na Gazu 7. oktobra 2023. godine, ubijeno je skoro 69.000 Palestinaca, a oko 171.000 je ranjeno, većinom žena i djece.