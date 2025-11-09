Filmski festival otpora kreće se prema globalizaciji / Želja za održavanjem festivala u Jerusalemu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Jalal Ghafari, sekretar 19. Međunarodnog filmskog festivala otpora, naglasio je globalnu prirodu festivala na konferenciji za medije ovog događaja, koja je održana u nedjelju, 8. novembra, u Hussainiyeh Jamaranu. Doći će dan kada će ovaj festival biti održan u drugim zemljama, i ako Bog da, nadamo se da će se u budućnosti, nakon pobjede Palestine i oslobođenja Jerusalema, vrhunac Festivala otpora održati u Jerusalemu.

Dodao je: Ova želja nije slogan, već nastavak prirodnog puta festivala, koji stoji uz sve pravedne otpore u islamskom svijetu.

Osvrćući se na ključne odluke 18. izdanja festivala, Ghaffari je izjavio: U prethodnom izdanju donesene su dvije fundamentalne odluke. Prva je bila formiranje stalnog sekretarijata za festival kako ovaj događaj ne bi bio privremeno zatvoren nakon održavanja. Ranije bi se sekretar obično birao nekoliko mjeseci prije festivala i rad bi se ponovo započeo, ali sada je struktura sekretarijata sačuvana i kontinuirano je aktivna.

Nastavio je: Druga važna odluka bila je da festival postane godišnji događaj. Ranije su neki bili zabrinuti da će se, ako se bude održavao godišnje, broj radova smanjiti, ali iskustvo je pokazalo da se to nije dogodilo. Naprotiv, filmsko stvaralaštvo u oblasti otpora je procvjetalo i mnogo više djela je proizvedeno u okviru 19 tema festivala.

Govoreći o tematskim temama događaja, sekretar Festivala filma otpora je rekao: 18 tema iz prethodnog perioda je zadržano, a ove godine je 12-dnevni rat dodan kao 19. tema. Svake godine se na festivalu ističe određeni fenomen; prošle godine tema je bila "Oluja Al-Aksa", a ove godine fokus je na 12-dnevnom ratu. Brojni igrani, kratki, dokumentarni i igrani radovi se produciraju u ovoj oblasti.

Ghaffari je izjavio da je film otpora uspostavio svoju poziciju i dodao: Mnogi filmski stvaraoci iz cijele zemlje su u kontaktu s nama i izražavaju interes za prisustvovanje festivalu. Ova strast i posvećenost ukazuju na uspostavljenu i profesionalnu poziciju Festivala otpora među filmskom zajednicom.

Prema riječima sekretara Festivala, jedna od primjetnih promjena u posljednjim periodima je značajan porast produkcije igranih djela u oblasti otpora.

Rekao je: „U ranim godinama, dokumentarni filmski stvaraoci bili su glavna oslonac festivala, ali sada svjedočimo značajnom porastu igranih filmova. Mladi filmski stvaraoci, ulaskom u polje drame, izražavaju koncepte otpora, legitimne odbrane i palestinskog cilja u obliku naracije i karakterizacije. Ovaj trend predstavlja novi i vrijedan rast.

Ghaffari je također rekao o provincijskim i javnim programima projekcija: „U 18. izdanju, više od 20 provincija u zemlji bilo je domaćin festivalskih projekcija. Ove godine, taj broj će se povećati na 30 provincija. Podrška Vijeća za umjetnost i vlasnika kina širom zemlje bila je vrlo učinkovita u ovom smjeru.“

Dodao je: „Javne projekcije se energičnije provode od 17. izdanja, a ove godine pokušavamo da ne ograničimo projekcije samo na period festivala.“ Planirali smo prikazivanje odabranih festivalskih filmova u gradovima i školama u prilikama kao što su Decenija otpora, dani povlačenja i studentski programi."

U drugom dijelu svog govora, sekretar Festivala filma otpora govorio je o međunarodnim programima i izjavio: Prošle godine u Iraku je održan poseban događaj koji je iračka publika široko pozdravila. Sada su brojni radovi iz različitih zemalja stigli u Sekretarijat, a ukupno smo primili filmove iz više od 50 zemalja.

Nastavio je: Pokušavamo održati ceremonije pod nazivom "Film otpora" i "Palestinski film" u različitim zemljama. Do sada su vođeni pregovori sa oko 10 zemalja za domaćinstvo ovih događaja. S obzirom na postojanje sinhroniziranih verzija iranskih filmova, ove projekcije će pomoći da se bolje predstavi kinematografija otpora i svete odbrane.

Govoreći o strukturi žirija festivala, Ghaffari je rekao: U ovom periodu, radovi iz međunarodne i domaće sekcije bit će ocjenjivani zajedno. Cilj je da se iranske produkcije takmiče uz međunarodne radove kako bi nivo evaluacije i profesionalnosti festivala bio veći. Kao što smo svjedočili u 18. U ovom izdanju, žiriranje je obavljeno pažljivo i na visokom nivou, a ovaj trend će se nastaviti i na 19. festivalu.

Izrazio je zahvalnost na podršci medija, rekavši: Mediji su odigrali ključnu ulogu u uspostavljanju pozicije Filmskog festivala otpora. Predstavljanje radova, praćenje sesija i analiza događaja učinili su festival poznatim na nacionalnom i međunarodnom nivou. S druge strane, naši dragi filmski stvaraoci su ušli u polje s motivacijom i ljubavlju.

Zaključno, sekretar Međunarodnog filmskog festivala otpora naglasio je kulturnu misiju ovog događaja i rekao: Naš cilj nije samo održavanje filmskog festivala, već i oblikovanje diskursa otpora u svjetskoj umjetnosti. Nadamo se da će se jednog dana ovaj festival održati ne u Teheranu, već u Jerusalemu i uz slobodni narod Palestine. Ovaj festival je inspirisan srcima Gaze, Libana, Sirije, Jemena i svih frontova otpora i nastavit će se sve dok se ne postigne potpuno oslobođenje Jerusalema.